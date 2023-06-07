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Россия пытается использовать подрыв Каховской ГЭС для создания ДРГ

Военные РФ в составе диверсионно-разведывательных групп пытаются попасть в Украину, используя ситуацию с подрывом дамбы на Каховской ГЭС.

сегодня, 12:43
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Автор:

Slava Kot

Российские военные пытаются попасть на деоккупированный правый берег Днепра под видом гражданских граждан, которые эвакуируются с пострадавших от подрыва дамбы на Каховской ГЭС территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Россия пытается использовать подрыв Каховской ГЭС для создания ДРГ

Российские солдаты на Каховской ГЭС. Фото из открытых источников

По информации Центра национального сопротивления, созданного Силами Специальных Операций, отмечается, что Россия пытается использовать подрыв Каховской ГЭС для образования диверсионно-разведывательных групп.


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Российские военные одевают гражданскую одежду и смешиваются с местным населением. Таким образом, солдаты РФ пытаются использовать эвакуацию населения из пострадавших регионов и попасть на деоккупированные территории Украины.

Центр национального сопротивления также выяснил, что к подрыву Каховской ГЭС могут быть причастны российские военные с 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из Будённовска Ставропольского края РФ. Удалось установить командира этой бригады, им оказался полковник Шандура Эдуард Юрьевич 1983 года рождения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые фото с последствиями подрыва дамбы на Каховской гидроэлектростанции.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на подрыв дамбы на Каховской ГЭС. В НАТО назвали такие действия России возмутительным поступком, показывающим жестокость российской агрессии. Европейские представители отмечали, что Россия совершила военное преступление против Украины и поставила под угрозу жизнь тысячи мирных людей в Херсонской области.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-namagayutsya-potrapyty-na-pravyj-bereg-dnipra-pid-vyglyadom-tsyvilnyh-shho-evakuyuyutsya-pislya-pidryvu-kahovskoyi-ges/
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