Россия проигрывает на киберфронте, - политолог

Надежды россиян о победе в кибервойне не оправдались из-за эффективной работы СБУ, - отмечает политолог Алексей Голобуцкий, пишут "Комментарии".



СБУ развеяла миф о непобедимости российских хакеров

Как убеждает эксперт, благодаря Службе безопасности украинский киберфронт ни разу не "просел" под давлением Российской Федерации. Среди основных мишеней врага были и отечественные энергетические объекты.

"Цель "погасить Украину" должна была воплощаться на двух фронтах. "Русские хакеры" — до начала полномасштабной войны были одним из брендов Кремля. И именно они должны атаковать сети критической инфраструктуры и банковской системы. Однако с треском провалились – благодаря киберПВО от СБУ", – говорит Голобуцкий.

По данным Кибердепартамента службы, количество лишь последних атак уходило на сотни, а 30 из них могли стать действительно критическими, но их вовремя отразили. "В целом количество хакерских атак на Украину – колоссальное. За этот год спецслужба отразила более 4,5 тысяч кибнападений – это втрое больше, чем в 2020 году", — сообщил Голобуцкий.

Эксперт акцентирует, что сотни нападений на энергообъекты для украинцев прошли незаметно, а россияне масштабно не достигли своей цели "потушить" всю Украину.

"Знаю из нескольких источников, что иностранные спецслужбы сегодня исследуют и анализируют, а заодно и учатся на украинских примерах, потому что никогда не сталкивались с подобными угрозами. А на кибер СБУ и ИТ-армию волонтеров смотрят, как на восьмое чудо света. Миф о непобедимых российских хакеров рассеялся, равно как и образ "второй армии мира", — резюмирует политолог.

На базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.

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