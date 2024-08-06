Россия продвигается мимо еще одного важного города и может скоро его захватить: сообщают тяжелые бои

Российская армия продвигается в направлении Нью-Йорка Донецкой области. Аналитики сообщают об ухудшении тактической обстановки в населенном пункте, что может привести к его потере в ближайшее время. Об этом свидетельствует карта DeepState.

Россия продвигается в Нью-Йорке (фото: DeepState)

"В сети появились кадры поднятия российского флага над учебным корпусом Нью-Йоркской специальной общеобразовательной школы-интерната №38, расположенной в северо-западной части поселка. К сожалению, эти кадры свидетельствуют об ухудшении тактической обстановки в населенном пункте", – отмечают аналитики.

В то же время российский пропагандист Владимир Соловьев заявил о полном взятии Нью-Йорка российскими оккупантами из-за вывешенного флага на школе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ штурмует еще один город с флангов . Российские войска пытаются прорвать оборону в микрорайоне Канал в городе Часов Яр в Донецкой области. Украинские защитники сдерживают это наступление, не позволяя оккупантам продвинуться дальше. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук во время телемарафона.

По его словам, активность окупантов наблюдается не только в районе Временного Яра, но и южнее, в частности в районах Клещиевки и Андреевки.

Напомним, что в какой город РФ стянула больше всего "мяса" и какова опасность. На Покровском направлении сосредоточена крупнейшая группировка войск РФ, состоящая из двух групп войск. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, населенные пункты Новогродовка и Гродовка препятствуют оккупантам на пути в Покровск и Мирноград. Он добавил, что среди задач окупантов на этом направлении есть формирование флангов. Россияне пытаются выйти на левый берег реки Волча.

