Россия продвигается дальше: оккупировано три населенных пункта

Аналитический ресурс DeepState рассказал о ситуации на фронте и обновил собственную карту, указавшую на продвижение россиян, а также оккупацию трех сел в Харьковской области.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Российская армия усилила наступление на фронте. По данным аналитического ресурса, россияне продвинулись в районе Вербового Запорожской области, Красногоровке и Нетайлово в Донецкой, а также оккупировали населенные пункты в Харьковской области.

"Враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, западнее Семеновки, восточнее Новопокровского и оккупировал села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое", — сообщили в DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за наступления россиян на севере Харьковщины местные власти приняли решение об эвакуации гражданского населения. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по состоянию на 12 мая было эвакуировано более четырех тысяч человек, которые разместятся в центрах эвакуации, а также у своих родственников и друзей. Кроме того, в случае увеличения количества эвакуированных, власти обещали увеличить количество мест для их размещения, а также запустить дополнительные поезда по некоторым направлениям для перевозки гражданских из опасных зон.

Также "Комментарии" писали о командире подразделения разведки ВСУ Денисе Ярославском, который заявил, что 125 ТРО бросила позиции в Харьковской области, а укрепления в этом регионе вблизи границы с Россией не были достроены более чем за два года войны. В 125 ТРО ответили на заявления Ярославского и указали, что военный распространяет "совершенно ложную информацию" о военной ситуации на Харьковщине.







