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Россия продолжает получать западные компоненты для разработки средств РЭБ

Снабжение компонентов продолжается, несмотря на введенные санкции

сегодня, 11:11
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Недилько Ксения

Несмотря на введенные санкции, россия продолжает получать западные высокотехнологичные компоненты, используемые для разработки и настройки средств радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭР/РЭБ). Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает портал "Комментарии".

Россия продолжает получать западные компоненты для разработки средств РЭБ

Иллюстративное фото

Он сообщил, что в 2023 году через китайских посредников россия закупила спектра-анализаторы и генераторы сигналов на сумму 38 млн. долларов США от американской, немецкой и швейцарской компаний.

Уже в 2024 году эта сумма составила 12 млн долларов США, что свидетельствует о продлении поставок, несмотря на ограничения.

"Так не должно быть. Ограничения должны работать, нельзя зарабатывать на жизни украинцев", – отметил Ермак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел Хмельнитчины "Кинжалами": что известно

Сегодня утром, во время сигнала "Воздушная тревога", враг атаковал Хмельнитчину ракетами. Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. "Попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было. По состоянию на этот час обращений по поводу травмированных, погибших нет. Пожар не зафиксирован", — отметил Тюрин.

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В Киеве раздались мощные взрывы. Это связано с тем, что оккупанты запустили аэробалистические ракеты "Кинжал" из МИГ-31К. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ. По данным КГВА, в Киеве работает ПВО. "Отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", – сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Также ракеты были запущены на Староконстантинов Хмельницкой области. Там также сообщили о взрывах. Подробно об обстреле Киева читайте по ссылке.



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