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Россия продолжает перебрасывать в порт Мариуполя технику и живую силу

С каждым днем враг перебрасывает все больше живой силы и техники в Мариуполь

сегодня, 11:32
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты продолжают перебрасывать во временно захваченный Мариуполь живую силу и технику. В частности, оружие перемещают в порт. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Россия продолжает перебрасывать в порт Мариуполя технику и живую силу

Российские военные. Фото: из открытых источников

Петр Андрющенко отметил. оккупанты используют порт для накопления военной силы. Ночью зафиксировано передвижение в порт Мариуполя 8 единиц реактивных систем залпового огня, 2 систем ПВО типа С-300. Также в порт направили 6 автобусов с солдатами и 6 грузовиков с боекомплектами.


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"Мариуполь продолжают накачивать оккупантами", — подытожил Андрющенко.

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Источник: https://t.me/andriyshTime/6452
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