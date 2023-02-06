Россия продолжает перебрасывать в порт Мариуполя технику и живую силу

Российские оккупанты продолжают перебрасывать во временно захваченный Мариуполь живую силу и технику. В частности, оружие перемещают в порт. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Петр Андрющенко отметил. оккупанты используют порт для накопления военной силы. Ночью зафиксировано передвижение в порт Мариуполя 8 единиц реактивных систем залпового огня, 2 систем ПВО типа С-300. Также в порт направили 6 автобусов с солдатами и 6 грузовиков с боекомплектами.

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"Мариуполь продолжают накачивать оккупантами", — подытожил Андрющенко.

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