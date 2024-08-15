Россия применила частично запрещенное оружие во время боев в Курской области

После удачного наступления Украины на Курскую область Россия вынуждена вести войну на своей территории. В Минобороны России сообщили, что во время одной из атак в Курской области российские солдаты применили ракету с термобарическим боеприпасом, которую также называют "вакуумной бомбой".



Россия использует термобарическое оружие в Курской области. Фото из открытых источников

Министерство обороны России сообщило, что во время боев на окраине города Суджа в Курской области был нанесен авиационный удар по украинским силам, в том числе с применением термобарического боеприпаса, давление от взрыва которого способно испарять человеческие тела.

Россия в войне в Украине не в первый раз использует термобарические бомбы. Такие сообщения появились в самом начале вторжения в марте 2022 года. В частности, россияне ими наносили удары по Сумской области, а также на линии фронта на юге и востоке Украины.

Термобарическое оружие или "вакуумные бомбы" использует кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва. Ее фугасное действие длится дольше, чем у обычного взрывчатого вещества.

"Те, кто находится вблизи точки детонации, уничтожаются. Те, кто находится дальше, скорее всего, получат множество внутренних и, следовательно, невидимых повреждений, в частности разрыв барабанных перепонок, тяжелые сотрясения мозга, разрыв легких и других внутренних органов, а также, возможно, ослепнут", — описывает ЦРУ действие термобарических боеприпасов.

Применение "вакуумных бомб" не нарушает международное право, если эти удары не вредят гражданскому населению. Однако его прямо запрещают использовать для поражения гражданского населения в населенных пунктах, школах или больницах. За применение термобарического оружия могут осудить, как за военное преступление в соответствии с Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 годов.

В Международном уголовном суде заявили, что расследуют возможные случаи подобных военных преступлений в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Украине удалось добиться оперативной внезапности во время наступления на Курскую область.

Также "Комментарии" писали о том, что в Литве заявили о "явном унижении Путина" из-за боев в Курской области.