logo

BTC/USD

23143.00

ETH/USD

1657.99

LTC/USD

90.03

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия пригрозила Франции из-за блокирования пропагандистского канала
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия пригрозила Франции из-за блокирования пропагандистского канала

Французское отделение сети телеканалов российской пропаганды будет закрыто RT. Россия угрожает ввести соответствующие санкции.

21 января 2023, 22:46
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Правительство Франции заморозило банковские счета телеканала RT France в связи с санкциями, принятыми в девятом пакете от ЕС. Директор новостей RT France Ксения Федорова сказала, что канал будет закрыт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Россия пригрозила Франции из-за блокирования пропагандистского канала

Франция заблокировала русский канал пропаганды RT France. Фото из открытых источников

В марте 2022 года ЕС запретил российские пропагандистские телеканалы RT и Sputnik, чтобы противостоять российским дезинформационным атакам. Однако RT France продолжал работать в Париже и вести речь для африканских стран, кроме того, телеканал можно было просматривать онлайн.

Таким образом, ЕС в рамках девятого пакета санкций принял решение заблокировать счета телеканала и прекратить его деятельность.

"Генеральное управление казначейства решило заморозить банковские счета RT France, делая невозможным продолжение нашей деятельности. После пяти лет неустанных усилий власть у власти достигла своей цели: закрытие RT France", — сказала директор новостей Ксения Федорова.

Кремль отреагировал на такое решение и пригрозил Франции.

"Блокировка RT France приведет к ответным мерам против французских СМИ в России. Они будут очень ощутимыми, если французские власти не перестанут запугивать российских журналистов", — сообщил МИД России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чеченцы планируют начать производство "джихад-автомобилей" для российской армии.

Также "Комментарии" писали о том, что Соединенные Штаты советуют украинскому руководству не начинать полномасштабное наступление на российские войска. США предлагают подождать свою военную помощь.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/rt-france-shuts-down-russia-accounts-frozen/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!