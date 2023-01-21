Россия пригрозила Франции из-за блокирования пропагандистского канала

Правительство Франции заморозило банковские счета телеканала RT France в связи с санкциями, принятыми в девятом пакете от ЕС. Директор новостей RT France Ксения Федорова сказала, что канал будет закрыт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Франция заблокировала русский канал пропаганды RT France. Фото из открытых источников

В марте 2022 года ЕС запретил российские пропагандистские телеканалы RT и Sputnik, чтобы противостоять российским дезинформационным атакам. Однако RT France продолжал работать в Париже и вести речь для африканских стран, кроме того, телеканал можно было просматривать онлайн.

Таким образом, ЕС в рамках девятого пакета санкций принял решение заблокировать счета телеканала и прекратить его деятельность.

"Генеральное управление казначейства решило заморозить банковские счета RT France, делая невозможным продолжение нашей деятельности. После пяти лет неустанных усилий власть у власти достигла своей цели: закрытие RT France", — сказала директор новостей Ксения Федорова.

Кремль отреагировал на такое решение и пригрозил Франции.

"Блокировка RT France приведет к ответным мерам против французских СМИ в России. Они будут очень ощутимыми, если французские власти не перестанут запугивать российских журналистов", — сообщил МИД России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чеченцы планируют начать производство "джихад-автомобилей" для российской армии.

Также "Комментарии" писали о том, что Соединенные Штаты советуют украинскому руководству не начинать полномасштабное наступление на российские войска. США предлагают подождать свою военную помощь.

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