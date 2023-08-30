Россия придумала новую нумерацию ракет, которые запускает по Украине: что задумал враг

Россия могла придумать новые способы нумерации даты выпуска ракет, чтобы вводить Украину в заблуждение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Defense Express".

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что как минимум одна ракета из тех, которыми россияне атаковали Украину ночью, имела странную нумерацию. На месте, где обычно в серийном номере содержатся сведения о квартале и годе выпуска, расположены две цифры "восемь".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

СМИ отмечает, что если вторая "восьмерка" в теории должна обозначать 2018 год, то первая "восьмерка", расположенная на месте, где обычно ставится квартал, выглядит подозреваемо.

Таким образом, отмечают журналисты, нельзя исключать, что оккупанты хотят вводить украинцев и союзников в заблуждение, определив для себя новые способы нумерации даты выпуска ракет, чтобы по обломкам было сложно делать какие-то выводы и прогнозы.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор ночью совершила массированную комбинированную атаку по Киеву. Силы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей. Отмечается, этим летом россияне впервые пошли на такой массированный удар за все лето. Последний раз подобная атака была весной. В Шевченковском районе на территории предприятия обломки ракет убили двух человек, еще один получил ранения. Также в результате падения элементов ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах.

К тому же, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Черкасской и Кировоградской областях. В регионах работали силы ПВО.

Также издание "Комментарии" сообщало – что предпринимает Кремль после гибели Пригожина – может ли это отобразиться на войне.



