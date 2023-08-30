Мощнейшая атака РФ на Киев: есть погибшие и раненые

Страна-агрессор ночью совершила массированную комбинированную атаку по Киеву. Силы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram КГВА.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Сначала войска РФ применили ударные БПЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы Shahed). Вскоре на столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс", — написал главы КГВА Сергей Попко.

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Он добавил, всего силами и средствами противовоздушной обороны было сбито более 20 вражеских целей. После атаки в столице Украины зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

"К сожалению, погибли люди. В Шевченковском районе, на территории предприятия обломки ракет убили двух человек, еще один получил повреждения. Также, в результате падения элементов ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах. В местах падения возникли возгорания, над ликвидацией пожаров работали отряды ГСЧС", — добавил Попко.

Впоследствии КГВА сообщила, что ранения различной степени тяжести получили три человека.

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