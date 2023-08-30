Мощнейшая атака РФ на Киев: есть погибшие и раненые

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор ночью совершила массированную комбинированную атаку по Киеву. Силы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram КГВА.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
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Он добавил, всего силами и средствами противовоздушной обороны было сбито более 20 вражеских целей. После атаки в столице Украины зафиксировано падение обломков в нескольких районах.
Впоследствии КГВА сообщила, что ранения различной степени тяжести получили три человека.
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Также издание "Комментарии" сообщало — Россия продолжает ракетные удары по Украине. Что можно сказать о ракетной и дроновой войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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