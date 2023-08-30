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Мощнейшая атака РФ на Киев: есть погибшие и раненые

РФ ударила по Киеву ракетами и дронами, ПВО сбила 20 целей

сегодня, 07:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор ночью совершила массированную комбинированную атаку по Киеву. Силы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram КГВА.

Мощнейшая атака РФ на Киев: есть погибшие и раненые

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Сначала войска РФ применили ударные БПЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы Shahed). Вскоре на столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс", — написал главы КГВА Сергей Попко.


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Он добавил, всего силами и средствами противовоздушной обороны было сбито более 20 вражеских целей. После атаки в столице Украины зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

"К сожалению, погибли люди. В Шевченковском районе, на территории предприятия обломки ракет убили двух человек, еще один получил повреждения. Также, в результате падения элементов ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах. В местах падения возникли возгорания, над ликвидацией пожаров работали отряды ГСЧС", — добавил Попко.

Впоследствии КГВА сообщила, что ранения различной степени тяжести получили три человека.

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Источник: https://t.me/VA_Kyiv/2894
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