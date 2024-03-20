Россия преследует несколько целей. Стало известно, зачем захватчики устроили в Сумской области ад

Россияне наносят регулярные удары по областям, которые находятся на границе с ней, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его информации, уже зафиксировано более 2300 обстрелов, совершенных оккупантами. Он подчеркнул, что большинство обстрелов приходится именно на Сумскую область. По его словам, захватчики уничтожают гражданскую инфраструктуру и разрушают дома местных жителей.

Обстрел Сумской области

Демченко отметил, что руководство Сумской области военно-гражданская администрация регулярно призывает местных жителей выезжать из опасных регионов. По его словам, и дальше проводится эвакуация из пограничных сел.

В свою очередь городской голова Конотопа Артем Семенихин отмечает, что враг равняет Сумщину с землей, потому что преследует несколько целей. Во-первых, россияне хотят оттянуть украинские силы с фронта. Во-вторых, цель захватчиков ослабить экономический потенциал приграничных регионов Украины. Это, по его словам, нужно врагу, чтобы часть людей уехала оттуда. Расчет на то, что в случае, если захватчики смогут прорваться в Сумскую область, чтобы им не оказывали яростного партизанского сопротивления, как было в 2022 году.

Кроме того, добавляет Семенихин, враг нанося постоянные удары, пытается повлиять на тех местных жителей, которые все еще поддерживают "русский мир". Задача такова, заставить их потребовать проведения переговоров с оккупантами для прекращения боевых действий. Впрочем, как подчеркнул Конотопский городской голова, таких людей на Сумщине все же не так много. Большинство жителей понимают, что Россия является страной агрессором, и нужно помогать армии ей противостоять.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации в Сумской области, где жители вынуждены покидать свои дома и передавать населенные пункты под ответственность ВСУ.