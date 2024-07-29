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Россия практически завершила подготовку к новому массированному удару: стало известно, куда будет бить

Россияне недавно совершали тренировочные вылеты самолетов Ту-160, рассказал источник в Силах обороны.

сегодня, 18:55
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Лиля Воробьева

Россия практически завершила подготовку к новому массированному удару по территории Украины, который, вероятно, будет нацелен на энергетическую и транспортную инфраструктуру, в частности, на аэродромы. Об этом сообщают источники LB в Силах обороны.

Россия практически завершила подготовку к новому массированному удару: стало известно, куда будет бить

Массированная атака РФ по Украине (фото из открытых источников)

Отмечается, что готовность к нанесению ударов во врага наблюдается еженедельно, а энергетика и транспортная инфраструктура уже давно являются его целями. На прошлой неделе враг совершал тренировочные вылета самолетов Ту-160 в формате, близком к отработке ударов по Украине, что может свидетельствовать о подготовке к их привлечению для ударов.

Также подчеркивается, что риск поражения наземных объектов на территории Украины, в частности, Киева и областных центров северных и западных областей, остается на прежнем уровне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в 3 ОШБр предупредили о скором продвижении оккупантов на фронте . Немецкий аналитик Юлиан Репке предположил, что российские оккупанты теоретически могут дойти до Киева всего за два года, учитывая темпы их продвижения к востоку от Покровска. На это заявление отреагировал майор ВСУ, экскомандир "Азова", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Жорин отметил, что подсчеты экспертов по продвижению ВС РФ являются "гаданиями на кофейной гуще", но предупреждение не стоит полностью отвергать. Он подчеркнул, что российские войска действительно продвигаются быстро, что видно даже с карт, доступных в интернете. По его словам, единственным способом остановить россиян есть против ВСУ.

Жорин акцентировал на том, что россияне останавливаются только там, где терпят поражение. Если их не остановить, война может быстро дойти до дома тех, кто не участвует в боевых действиях.



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Источник: https://lb.ua/society/2024/07/29/626652_dzherela_silah_oboroni_rosiya.html
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