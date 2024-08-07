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Россия пойдет в «разнос»: названы основные страхи Запада, препятствующие активной помощи ВСУ

У ВСУ пока нет разрешения бить западным оружием по территории РФ, поскольку страны Запада имеют определенные страхи в отношении России

сегодня, 13:18
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Ткачик Олеся

Ограничения на использование западного дальнобойного вооружения Украиной для ударов по России будут постепенно сниматься, заявил в эфире Freedom политолог Игорь Рейтерович.

Россия пойдет в «разнос»: названы основные страхи Запада, препятствующие активной помощи ВСУ

Война в Украине

По его мнению, затягивание с получением Украиной соответствующего разрешения связано со спецификой отдельных стран. Он считает, что Соединенные Штаты боятся эскалации и сотрудничают с Россией в сфере ядерного оружия. Они не хотят закрывать эти каналы и боятся провокаций со стороны России, если удары будут восприняты как вмешательство стран НАТО в войну, отмечает политолог.

Германия, по его мнению, чувствует себя более уязвимой из-за отсутствия собственного ядерного оружия. Именно по этим причинам, по мнению политолога, разрешение на использование дальнобойного вооружения ограничено. Хотя военные и многие политики считают, что такие разрешения должны быть предоставлены, но страны, которые об этом говорят, не имеют дальнобойного оружия.

Рейтерович также отметил, что Запад не проанализировал сценарий серьезного поражения России.

“У них есть определенные опасения, что Россия пойдет, как говорится, “в разнос” в связи с тем поражением, которое она испытывает в Украине. И, соответственно, это может иметь какие-то очень негативные последствия из-за, опять-таки, ядерного потенциала Российской Федерации, большого количества атомных электростанций, расположенных на ее территории, и массы других каких-либо таких вещей. Вот в совокупности это приводит к тому, что пока у нас нет тех разрешений, которые действительно нужны Вооруженным силам", — сказал Рейтерович.

Однако, по его словам, Украина нашла альтернативу, используя все оружие, предоставленное партнерами, а также оружие собственного производства, которое не вызывает вопросов со стороны партнеров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ могли уничтожить многие российские самолеты, но не получили от США разрешения на то, чтобы использовать для этой операции ей дальнобойные ракеты.




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Источник: https://uatv.ua/uk/chomu-zatyaguyetsya-dozvil-vid-partneriv-vykorystovuvaty-zahidne-dalekobijne-ozbroyennya-dlya-udariv-po-rf-roz-yasnennya-rejterovycha/
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