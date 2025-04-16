Россия повторяет в войне сценарий СССР: о чем идет речь

Кремль расширяет участие войск Северной Кореи в войне против Украины. Для этого российское командование использует сценарий и тактику Советского союза. Такое мнение у себя в Telegram высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Отмечается, что таким образом Россия планирует использовать военных КНДР для войны на территории Украины.

"Но россияне будут манипулировать и отмечать, что военные КНДР воюют на "российской территории по российской конституции", поскольку они вписали себе в конституцию украинские земли. Военные КНДР будут в российской форме, так же, как и на Курщине", — рассказал он.

Также, по информации ЦПД, Россия активно завозит трудовую силу из КНДР – женщин и мужчин на производства, преимущественно молодежь от 18 до 25 лет.

"За это власти КНДР получают деньги от России, от 1000 долларов за единицу", — отмечает Андрей Коваленко.

Стоит отметить, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью японскому вещателю NHK рассказал, что военные КНДР, которые продолжают помогать россиянам во время наступательных операций, впервые могут быть привлечены к наступлению российских оккупационных войск в Харьковскую и Сумскую области.

Украинской разведке известно, что в общей сложности северокорейские войска потеряли приблизительно 5 тысяч солдат во время боев с Силами обороны. Еще 6 тысяч вояк находятся в Курске и могут быть готовы к дальнейшим боевым действиям.

Андрей Черняк отметил, что войска КНДР кардинально изменились: подготовка военных КНДР стала на порядок выше. К тому же они изменили тактику.

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