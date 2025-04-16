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Россия повторяет в войне сценарий СССР: о чем идет речь

Россия расширяет участие войск Северной Кореи в войне

сегодня, 14:10
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Кравцев Сергей

Кремль расширяет участие войск Северной Кореи в войне против Украины. Для этого российское командование использует сценарий и тактику Советского союза. Такое мнение у себя в Telegram высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Россия повторяет в войне сценарий СССР: о чем идет речь

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Отмечается, что таким образом Россия планирует использовать военных КНДР для войны на территории Украины.

"Но россияне будут манипулировать и отмечать, что военные КНДР воюют на "российской территории по российской конституции", поскольку они вписали себе в конституцию украинские земли. Военные КНДР будут в российской форме, так же, как и на Курщине", — рассказал он.

Также, по информации ЦПД, Россия активно завозит трудовую силу из КНДР – женщин и мужчин на производства, преимущественно молодежь от 18 до 25 лет.

"За это власти КНДР получают деньги от России, от 1000 долларов за единицу", — отмечает Андрей Коваленко.

Стоит отметить, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью японскому вещателю NHK рассказал, что военные КНДР, которые продолжают помогать россиянам во время наступательных операций, впервые могут быть привлечены к наступлению российских оккупационных войск в Харьковскую и Сумскую области.

Украинской разведке известно, что в общей сложности северокорейские войска потеряли приблизительно 5 тысяч солдат во время боев с Силами обороны. Еще 6 тысяч вояк находятся в Курске и могут быть готовы к дальнейшим боевым действиям.

Андрей Черняк отметил, что войска КНДР кардинально изменились: подготовка военных КНДР стала на порядок выше. К тому же они изменили тактику.

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Источник: https://t.me/akovalenko1989/9111
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