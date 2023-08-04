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Россия потратила на армию за полгода рекордную сумму: детали

По информации Reuters, Россия потратила на армию всего за полгода рекордные 600 млрд рублей

сегодня, 14:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Только за первую половину 2023 года Россия выделила с госбюджета на свою оборону 600 млрд. рублей, или на 12% больше, чем планировала. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Россия потратила на армию за полгода рекордную сумму: детали

Российская армия. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в российском бюджете на весь год было заложено 14,97 триллиона рублей (или $54 млрд), но уже потрачено 5,59 триллиона рублей.


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По данным издания со ссылкой на правительственный документ, Россия удвоила целевые расходы на оборону на 2023 год до более чем 100 миллиардов долларов, это треть всех государственных расходов.

Указывается, что с 2011 по 2022 год Кремль тратил на оборону минимум 13,9% и максимум 23% своего бюджета.

Согласно данным, Россия уже израсходовала 57,4% своего нового годового оборонного бюджета.

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