Россия потеряла одно из главных преимуществ на поле боя: детали

Как передает портал "Комментарии", всего год назад планирующие бомбы КАБ или УМПК со спутниковым управлением были могущественным оружием россиян, а у украинцев практически не было способов им противостоять. Однако, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, постепенно и незаметно ситуация изменилась, и теперь очевидно, что "золотая эра" УМПК позади.

КАБ. Фото из открытых источников

Как отмечают российские аналитики, атаки КАБ не прекратились, однако эффективность их поражения существенно снизилась из-за одной важной детали – невозможности взаимодействовать с системами спутниковой коррекции благодаря эффективности и многочисленности украинских радиоглушилок.

"Планирующие бомбы не могут взаимодействовать со спутниковой группировкой ГЛОНАСС... Без постоянного соединения для коррекции курса планирующие бомбы имеют тенденцию отклоняться и безвредно взрываться на некоторых полях", — пишет Акс.

Как заявляют российские военкоры, теперь все важные украинские цели гарантированно прикрыты средствами РЭБ, и для поражения одной цели теперь "требуется восемь или даже 16 планирующих бомб".

При этом хотя сами по себе планирующие бомбы достаточно недороги — каждая стоит около 25 000 долларов, однако истребители, которые сбрасывают их по две или четыре за раз, — недешевы.

"Запуск четырех самолетов для поражения одной цели — это рискованно и неэффективно для военно-воздушных сил, у которых всего около тысячи современных самолетов, и которые уже потеряли 120 из них в боях на Украине", — отмечает Акс.

Кроме того, украинские глушилки также остановили многие российские беспилотники, заставив россиян перейти на более дорогие оптоволоконные БПЛА.

"Глушение фактически достигло того, чего украинские ВВС пытались добиться с помощью своих дорогих, уязвимых батарей зенитных ракет С-300, Patriot и SAMP/T, которых всегда было слишком мало, чтобы полностью защитить линию фронта и украинские города", — добавляет аналитик.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе уже подсчитали, сколько Украина продержится в войне с РФ без помощи США.



