Россия потеряла одно из главных преимуществ на поле боя: детали

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", всего год назад планирующие бомбы КАБ или УМПК со спутниковым управлением были могущественным оружием россиян, а у украинцев практически не было способов им противостоять. Однако, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, постепенно и незаметно ситуация изменилась, и теперь очевидно, что "золотая эра" УМПК позади.
КАБ. Фото из открытых источников
Как отмечают российские аналитики, атаки КАБ не прекратились, однако эффективность их поражения существенно снизилась из-за одной важной детали – невозможности взаимодействовать с системами спутниковой коррекции благодаря эффективности и многочисленности украинских радиоглушилок.
Как заявляют российские военкоры, теперь все важные украинские цели гарантированно прикрыты средствами РЭБ, и для поражения одной цели теперь "требуется восемь или даже 16 планирующих бомб".
При этом хотя сами по себе планирующие бомбы достаточно недороги — каждая стоит около 25 000 долларов, однако истребители, которые сбрасывают их по две или четыре за раз, — недешевы.
Кроме того, украинские глушилки также остановили многие российские беспилотники, заставив россиян перейти на более дорогие оптоволоконные БПЛА.
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