На Западе уже подсчитали, сколько Украина продержится в войне с РФ без помощи США

Без военной помощи США, как ключевого партнера, у Украины есть достаточно оружия, чтобы продолжать воевать в нынешнем темпе до лета. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в материале "The Wall Street Journal", со ссылкой на нынешних и бывших западных чиновников.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что к лету Киев может столкнуться с нехваткой боеприпасов и неспособностью использовать некоторые из самых современных видов вооружений.

Как пояснила бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Селеста Волландер, крупных поставок оружия, которые администрация Джо Байдена отправила или законтрактовала в последние месяцы своей работы, должно хватить, чтобы позволить украинцам продолжать воевать в нынешних темпах как минимум до середины года. Некоторые украинские аналитики говорят, что их страна может продержаться еще дольше.

Европа готовится попытаться восполнить этот дефицит. В 2024 году Европейский Союз, Великобритания и Норвегия совместно предоставили Украине около 25 млрд долларов военной помощи – больше, чем США в том году, по словам европейских чиновников. Континент существенно увеличил производство артиллерийских снарядов, и обсуждается возможность увеличения помощи ЕС до 30 млрд долларов в этом году.

По словам президента Владимира Зеленского, с начала полномасштабного вторжения России в Украину США предоставили почти 70 млрд долларов военной помощи. Это больше, чем все остальные западные союзники Украины вместе взятые, согласно данным Кильского института мировой экономики.

Но Украина также построила собственную мощную индустрию боеприпасов, которая сейчас производит оружия на 30 млрд долларов в год, по словам министра стратегической промышленности страны, что в шесть раз больше, чем годом ранее.

В общем, Украина сейчас строит или финансирует около 55% своей военной техники. По словам одного западного чиновника, США поставляют около 20%, а Европа – 25%.

Но некоторые американские поставки – в том числе современные системы противовоздушной обороны, баллистические ракеты класса "земля-земля", навигационные системы и дальнобойную ракетную артиллерию – фактически невозможно будет заменить в краткосрочной перспективе. Европа просто не производит достаточно – или, в некоторых случаях, не производит вообще.

Как только эти американские поставки закончатся, способность Украины наносить удары на большие расстояния и защищать свои тыловые позиции пострадает, говорят чиновники и аналитики.

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