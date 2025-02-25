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Стала известна следующая страна, на которую нападут, если США бросят Украину

Си Цзиньпин наблюдал, как Запад в хаосе покинул Афганистан, и теперь следит за тем, как США готовятся оставить Украину

сегодня, 07:57
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Кравцев Сергей

Любые представления новой администрации США о том, что Украина – лишь "второстепенный вопрос", являются стратегически ошибочными, считает британский политик, лидер Консервативной партии в 2001-2003 гг. Иан Данкан Смит. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в его материале для The Telegraph.

Стала известна следующая страна, на которую нападут, если США бросят Украину

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политик отметил, то, что происходит в Украине, напрямую влияет на Тайвань.

"Си Цзиньпин наблюдал, как Запад в хаосе покинул Афганистан, и теперь следит за тем, как США готовятся оставить Украину. Именно поэтому Китай поддерживает Москву, помогая наладить военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, а также покупая российскую нефть и газ", — говорится в публикации.

Перед выборами в США Смит спросил одного из ключевых членов команды президента США Дональда Трампа, каков будет его подход к Китаю и России. Он ответил, что Трамп не занимается стратегиями, он занимается людьми.

Трамп любит заключать сделки с теми, кого считает равными себе – с "сильными" лидерами, которые демонстрируют свою власть. Частично это связано с его эго, частично – с верой в то, что такие люди способны быстро принимать решения. Вероятно, поэтому он испытывает определенное уважение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

И уже сейчас влияние Китая расширяется, а демократия ослабевает. По словам британского политика, премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Вашингтон должен был "спокойно и четко" объяснить, что Украина – это часть стратегической угрозы, касающейся всего демократического мира.

"Если Украина падет, следующим будет Тайвань. Он должен напомнить Трампу о наследии Рональда Рейгана — последнего великого американского президента, который вместе с Маргарет Тэтчер вдохновил Европу на укрепление обороны и в конечном итоге способствовал краху СССР", — пишет Смит.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/02/24/if-ukraine-goes-down-taiwan-will-be-next/
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