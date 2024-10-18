Россия поставила на кон все: в Силах обороны раскрыли цель захватчиков

Российские войска активно пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, что привело к увеличению интенсивности боевых действий на фронте, сообщил в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Бои в Донецкой области

По словам Братчука, Россия задействовала все имеющиеся ресурсы для поддержки темпов наступления, которое длится уже больше года. Наступательные операции, в частности, в Донецкой и Харьковской операционных зонах, продолжаются уже 13 месяцев. Войска РФ используют огромные запасы техники советских времен, чтобы поддерживать активность наступательных действий.

"Россия поставила, скажем так, на кон нынешней осени практически все, что у нее есть, поэтому пытается поддерживать вот такие темпы наступлений, интенсивность боевых столкновений в течение уж очень большого периода", — сказал спикер.

Братчук также сообщил, что за последний год российские войска продвинулись всего на 38 километров в Покровском направлении. Он подчеркнул, что, несмотря на задержки западной помощи Украине и длительные дискуссии в США по поддержке, украинским силам удалось сдержать врага, нанося ему значительные потери. Россия, по его словам, использует все свои резервы, чтобы выполнить задачу выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Отдельно Братчук отметил успехи Вооруженных Сил Украины по другим направлениям, в частности в Срибнянском лесу Луганской области, а также на Харьковском направлении, где украинским войскам удалось отбросить врага от его позиций.

Кроме того, спикер отметил, что Россия уничтожает инфраструктуру городов Торецка и Селидово в Донецкой области, а также обстреливает населенные пункты в Курской области РФ. По словам Братчука, хотя у России еще есть запасы вооружения и боеприпасов, их ресурсы не бесконечны. Утраты техники и личного состава равномерно стают критическими, и русская экономика не успевает восполнять эти утраты. Он также отметил, что погодные условия ухудшают возможность использования механизированных подразделений врага.

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