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Россия постарается сорвать поставки помощи от США. Что будет делать

Россия попытается сорвать поставки западной помощи в Украину, об этом в эфире телемарафона сказал военный обозреватель Александр Коваленко. По его словам, она может препятствовать этому не только физически

22 апреля 2024, 18:14
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Александр Коваленко, Россия регулярно пытается сорвать поставки западной помощи в Украину, в частности под ее пристальным вниманием находятся логистические маршруты.

Россия постарается сорвать поставки помощи от США. Что будет делать

Война в Украине

Эксперт напомнил, что неоднократно были случаи, когда российские шпионы или агенты вражеской разведки задерживались силовыми структурами. По его словам, именно эти враги планировали разные террористические акты, и хотя они так и не состоялись, страна-агрессор удачно работает в этом направлении.

Кроме того, по мнению Коваленко, Российская Федерация может не только физически препятствовать поставкам западного оружия, но и применять другие методы. В этом контексте он напомнил так называемые протесты фермеров, блокировавших дороги и другие логистические магистрали. При этом Коваленко напомнил, что Польша является основным логистическим направлением, по которому ведутся все необходимые поставки в нашу страну.

При этом Коваленко не исключил, что страна-агрессор может активизировать свою агентуру в Румынии, через территорию которой также идут необходимые поставки в Украину.

"Именно из-за этого может быть угроза – активизация их сетей, марионеток, которые будут останавливать эти грузы",
– подчеркнул военный обозреватель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Соединенных Штатах разблокировали вопрос предоставления Украине помощи в размере 61 млрд долларов. Ожидается, что в случае прохождения всех необходимых процедур, все необходимое оружие Украины может быть поставлено из складов США, которые находятся в Европе. Вот поэтому оружие может быть поставлено на фронт очень оперативно.

При этом президент Владимир Зеленский подчеркнул , что враг активизировался на фронте и хочет побед до 9 мая. Именно поэтому он призвал партнеров поставить Силам обороны необходимое оружие немедленно.




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