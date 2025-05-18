Россия пошли в массированный штурм на мотоциклах: в ВСУ раскрыли тактику врага

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Кравцев Сергей
Российские войска атакуют под Торецком, используя мотоциклы для быстрых маневров. В ВСУ заявили, что противник прибегает к такой тактике, чтобы попытаться минимизации потери среди личного состава. Об этом в эфире телемарафона рассказал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
Россияне используют мотоциклы на войне. Фото: из открытых источников
В ВСУ рассказали, что российские захватнические войска активно применяют мотоциклы во время атак в районе Торецка в Донецкой области, чтобы прорывать украинскую оборону.
По его словам, логика таких действий — древняя, еще с античных времен: использовать быстрые мобильные средства для ударов на флангах.
В современном контексте – это мотоциклы, которыми российские военные пытаются прорываться на стыках зон контроля подразделений, где меньше всего наблюдения.
Тактика использования мотоциклов позволяет оккупантам быстро пробиваться на вторую линию обороны и закрепляться, ожидая подкрепления.
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