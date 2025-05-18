Россия пошли в массированный штурм на мотоциклах: в ВСУ раскрыли тактику врага

Российские войска атакуют под Торецком, используя мотоциклы для быстрых маневров. В ВСУ заявили, что противник прибегает к такой тактике, чтобы попытаться минимизации потери среди личного состава. Об этом в эфире телемарафона рассказал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Россияне используют мотоциклы на войне. Фото: из открытых источников

В ВСУ рассказали, что российские захватнические войска активно применяют мотоциклы во время атак в районе Торецка в Донецкой области, чтобы прорывать украинскую оборону.

По его словам, логика таких действий — древняя, еще с античных времен: использовать быстрые мобильные средства для ударов на флангах.

"Это фактически еще со времен античности была такая логика. Берешь что-то скоростное — или коня, или колесницу — и пытаешься (задействовать — ред.) на фланге", — сказал спикер.

В современном контексте – это мотоциклы, которыми российские военные пытаются прорываться на стыках зон контроля подразделений, где меньше всего наблюдения.

"Мотоцикл как средство доставки помогает быстро преодолеть так называемую kill-zone, пространство, которое пробивается и простреливается дронами. И более того, если сравнивать с бронетехникой, то если и прилетит дрон, то он уничтожит не 10 человек в одном БТР, а одного человека на мотоцикле", — пояснил Трегубов.

Тактика использования мотоциклов позволяет оккупантам быстро пробиваться на вторую линию обороны и закрепляться, ожидая подкрепления.

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