Россия пошла в массированный штурм возле Константинополя: чем все закончилось

Российские оккупанты пыталась прорвать оборону наших защитников на Новопавловском направлении. Их атака была отбита. Об этом говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатыря, Одрадного и Комара", — рассказали в ОСУВ "Хортица".

Однако Силы обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 мая мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в Торецке, а также возле нескольких населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.

Согласно обновленной карте боевых действий от DeepState, российские войска осуществили частичное продвижение в Торецке, а также вблизи населенных пунктов Романовка и Новооленовка на Покровском направлении.

Также издание "Комментарии" сообщало – Покровское направление остается таким, где больше зафиксировано самое большое количество штурмов, как и самое большое количество уничтоженного личного состава противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

"В целом активность врага высока по всей линии, от Богатыря до Константиновского котла. Юго-западнее Костяновки враг имел продвижение благодаря низкому боевому уровню подготовки нашего личного состава, плохому взаимодействию и низкому уровню способностей ударных БпЛА подразделений, отвечавших за данное направление", — рассказал военный.



