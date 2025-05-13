Россия пошла в массированный штурм возле Константинополя: чем все закончилось

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты пыталась прорвать оборону наших защитников на Новопавловском направлении. Их атака была отбита. Об этом говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Однако Силы обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 мая мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в Торецке, а также возле нескольких населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.
Согласно обновленной карте боевых действий от DeepState, российские войска осуществили частичное продвижение в Торецке, а также вблизи населенных пунктов Романовка и Новооленовка на Покровском направлении.
Также издание "Комментарии" сообщало – Покровское направление остается таким, где больше зафиксировано самое большое количество штурмов, как и самое большое количество уничтоженного личного состава противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.
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