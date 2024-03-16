Россия попытается организовать новое наступление в Украине: в США назвали дату

Российские оккупационные войска, скорее всего, весной продолжат попытки локальных атак, а также предпримут попытку подготовиться к новому наступлению, которое должно состояться летом 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны ISW.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, предоставление помощи Украине от стран Запада в сфере безопасности, вероятно, сыграет решающую роль в способности ВСУ удерживать позиции и отражать новые наступления армии РФ в ближайшие месяцы.

По мнению экспертов ISW, российские силы попытаются сохранить темп своих наступательных операций по всей линии фронта, чтобы помешать украинским войскам стабилизировать свои оборонительные линии.

Аналитики считают, что российские силы продолжат использовать преимущества, предоставляемые наличием инициативы на всем театре военных действий, для динамичной переоценки своих наступательных усилий этой весной и летом, вероятно, в надежде воспользоваться возможными слабыми местами в обороне Украины.

Отмечается, что оккупанты могут попытаться сохранить темп своих наступательных операций с любыми потерями, чтобы воспользоваться нехваткой украинской техники до того, как в страну прибудет обещанная западная помощь в сфере безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон продолжает делать достаточно громкие заявления в ракурсе российско-украинской войны. Он не исключает отправку французских военных в Одессу, уверяет, что Европа делает все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, вернув все свои территории, включая Крым, спокойно реагирует на очередные ядерные угрозы Путина. Тем временем руководство Германии никак не решится передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, хоть оказывает наиболее мощную поддержку среди других европейских стран. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" процессы, происходящие в последнее время в Европе в ракурсе российско-украинского противостояния.



