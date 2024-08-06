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Россия попросила защиты у США от ВСУ: чего испугались россияне

Разговор между Москвой и Вашингтоном состоялся по инициативе российской стороны

сегодня, 13:24
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Кравцев Сергей

Российское Министерство обороны просило Департамент обороны США убедить Украину не проводить операции на День ВМФ в России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Милитарный".

Россия попросила защиты у США от ВСУ: чего испугались россияне

США и РФ. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, по данным российской стороны, украинские спецслужбы готовили в России атаку на День ВМФ 28 июля, когда на параде в Петербурге выступали Владимир Путин и глава Минобороны Андрей Белоусов.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российский министр обороны Андрей Белоусов лично звонил министру обороны США Ллойду Остину по этому вопросу.

Как утверждает Рябков, Ллойд Остин был крайне удивлен этими известиями, но воспринял их достаточно серьезно. После этого Вашингтон якобы связался с Киевом и попросил не предпринимать запланированной атаки.

Рябков отметил, что телефонный разговор двух министров имел положительный результат для России и помог избежать дальнейшей эскалации.

"Сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, видимо, имел влияние", — заявил он.

О возможной атаке Украины на день ВМС РФ со ссылкой на свои источники писало также издание New York Times, отмечая, что во время телефонного разговора Белоусов рассказал Остину, что Москва обнаружила подготовку Украины к "тайной операции" против РФ.

Издание отмечало, что до сих пор непонятно, действительно ли Украина планировала операцию, о которой сообщал Белоусов. однако, по словам российского дипломата, если бы украинская операция была осуществлена, то это должно было якобы привести к "неуправляемому конфликту" между РФ и США.

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