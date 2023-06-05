Россия понесла тяжелую потерю в боях на Белгородщине

В боях на Белгородщине уничтожен старший оперативной группировки "Белгород" – Андрей Стэсев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Андрей Стэсев

Как сообщает ГУР, согласно оперативной информации, в ночь с 4 на 5 июня в населенном пункте Новая Таволжанка уничтожен гвардии полковник Стэсев Андрей Васильевич — старший оперативной группировки "Белгород".

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Ранее он занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДВ РФ.

По данным Российского добровольческого корпуса, полковник был уничтожен в результате совместной операции РДК и легиона "Свобода России".

"Он погиб в стрелковом бою как офицер с оружием в руках, но надо признать, что эти руки по локоть в крови, — поделились подробностями в легионе "Свобода России". — Он и его подчиненные по его приказу систематически терроризировали население Белгородской области, нарушали их права и свободы. Ранее Стэсев убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины. Все террористы путинского режима будут наказаны, справедливость придет в каждый город нашей Родины".

По данным РДК, они сохраняют контроль за населенным пунктом Новая Таволжанка, где проживают 5 тысяч человек. Никакой власти, кроме бойцов РДК, сейчас в поселке нет.

"Новая Таволжанка по-прежнему не интересует ни региональную, ни федеральную власть. Единственную власть в заброшенном пгт составляют силы РДК. Судьба России за пределами МКАД не волнует живущих в пределах Садового Кольца, Барвихи, Новой Риги или Рублевки, а местные власти давно не имеют никакого контроля над ситуацией. Так что действуем мы!", — заявили в РДК.

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