Россия похвасталась "сбиванием" ракет ATACMS: в ВСУ отреагировали

Российские оккупанты заявляют о "сбитии" большего количества дальнобойных ракет ATACMS, чем Украина имеет их на вооружении. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

В частности, у Плетенчука спросили о сообщениях в социальных сетях, что якобы россияне сбили большое количество ракет ATACMS, которые летели в направлении Керченского моста.

"Во-первых, они их отбивают, пожалуй, больше, чем у нас их на вооружении. А во-вторых, то, что на вооружении Военно-морских сил, в принципе, не стоит ATACMS. Поэтому, комментировать любые кейсы, связанные с применением этой системы вооружения, даже нет возможности", — отметил Плетенчук.

По его словам, все данные о возможных ночных атаках в течение суток еще верифицируются.

Плетенчук уточни, даже, если было какое-то применение, то результаты подобных применений требуют некоторого времени, потому что, это все же оккупированная территория, и конечно, для того, чтобы убедиться на 100%, дать верифицированную информацию — всегда нужны, как минимум, сутки, подчеркнул спикер.

Вместе с тем, у него спросили, накапливают ли россияне ракеты и готовят ракетоносители для нанесения ударов с моря.

"На самом деле, нет, на мой взгляд, никаких особых поводов для предостережений. Ситуация вполне понятна и логична. Они не могут позволить себе выходить в море большим количеством единиц, и достаточно длительное время уже выходят они фактически только подводными лодками. Подводная лодка — это до четырех ракет", — сказал Плетенчук.

Кроме того, как считает спикер, россияне, видимо, уже поняли, что использование ракет с моря как отдельной системы вооружения не является эффективным. "Технические характеристики тех же "Калибров" пока таковы, что большая часть ракет — эта атака отражается, иногда доходит до 100%", — подчеркнул Плетенчук.

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