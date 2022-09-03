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Актуально Россия подожгла сама себя: от обстрелов в Сумской области пожар понесло в сторону противника

В результате вражеских обстрелов по Краснопольщине Сумской области загорелся лес. Об этом сообщают «Комментарии» со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

сегодня, 15:13
Автор:

Недилько Ксения
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В результате вражеских обстрелов по Краснопольщине Сумской области загорелся лес. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Россия подожгла сама себя: от обстрелов в Сумской области пожар понесло в сторону противника

Пожар на Сумщине. Фото: Телеграм Дмитрия Живицкого

Глава ОВА сообщил, что всего россиянами было произведено три обстрела разных территорий общины, в результате одного из них загорелся лес.

Впрочем, пожар не было возможности потушить, ведь пылало на самом "нуле" и был большой риск для спасателей попасть под вражеский обстрел.

"Но сама природа тоже воюет за Украину: ветер был в сторону россии и огонь перебросился на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своих же обстрелов", – отметил Дмитрий Живицкий.

В общей сложности, на территории Украины выгорело около гектара, среди которых лес и поле. Пока на нашей территории пожара нет.

Россия подожгла сама себя: от обстрелов в Сумской области пожар понесло в сторону противника - фото 2

Следует отметить, что в связи с погодными условиями на территории Украины в течение трех суток будет угроза пожарной опасности. Об этом предупреждают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, 3-5 сентября в северных, центральных, Ровенской, большинстве районов Волынской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Донецкой, Херсонской областей и Крыма будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Несмотря на это, уже сегодня утром россияне не остановились наносить удары по Сумщине, хотя ночь была тихой, жители Великописаревской общины насчитали 5 минометных прилетов в половине девятого утра.

По информации главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, что 1 сентября в течение дня оккупанты обстреляли пять общин Сумщины, было зафиксировано более 100 прилетов. Россияне совершили семь обстрелов пяти общин области – Краснопольской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Эсманской и Кириковской.



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