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Россия подготовила оправдание о потере Херсона. Специальные указания для пропагандистов

Российская пропаганда получила инструкции, которые следует применить во время деоккупации Херсона.

сегодня, 11:59
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Автор:

Slava Kot

Власти Кремля подготовили несколько вариантов инструкции для своих пропагандистов на случай потери Херсона. Такие действия власти России предпринимают, чтобы подготовить общественное мнение к будущему поражению на юге Украины. Об этом сообщают российское издание "Медуза", базирующееся в Литве.

Россия подготовила оправдание о потере Херсона. Специальные указания для пропагандистов

Российские пропагандисты. Фото: из открытых источников

На одном из попавших в руки журналистов документов отмечается, что Херсон является одним из самых сложных направлений для так называемой спецоперации. Российские пропагандисты такую ситуацию объясняют тем, что Украина якобы должна бросить все силы в этом направлении, чтобы показать Западу свои боевые возможности.

Пропагандисты из РФ должны говорить, что Киев якобы не считает военные потери и готов направить большое количество армии в направлении Херсона. СМИ в РФ должны говорить, что российская армия спасает мирных жителей и потому проводит эвакуацию, ведь якобы будет "массовое наступление националистов".

Во втором варианте, который рупор Кремля предлагает озвучивать из-за поражения в Херсоне, подразумевается то, что Украина и Нато бросили на это направление фронта все силы и это чревато большим кровопролитием.

"Зеленский хочет устроить кровавое зрелище на весь мир, представить украинскую армию как шахидов и требовать новых денег" – из инструкций для российских пропагандистов.

Далее в тексте сообщают, что якобы ВСУ должны устроить теракт на ГЭС в Новой Каховке и таким образом создать ловушку для военных РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве начали готовить бомбоубежища — их вычищают и заносят скамейки и воду.

Также "Комментарии" писали о российском пропагандисте, который придумал новый термин для убегающих от мобилизации россиян.



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Источник: https://meduza.io/feature/2022/11/07/kreml-schitaet-chto-otstuplenie-ot-hersona-nezhelatelno-no-veroyatno
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