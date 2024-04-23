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Россия подготовила новое оружие для фронта. Стало известно, какие цели оно может поразить

Украина готовится, что в скором времени может получить истребители F-16, однако к этому готовится и страна-агрессор Россия, отметил в эфире 24 канала военный эксперт Петр Черник. По его словам, С-500 смогут сражаться с истребителями

23 апреля 2024, 21:04 comments1205
Автор:
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Ткачик Олеся
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Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что на фронте в Украине появятся комплексы С-500. При этом, как отметил Петр Черник, с помощью этих комплексов враг сможет вести полноценную борьбу с американскими истребителями F - 16, которые ожидает Украина.

Россия подготовила новое оружие для фронта. Стало известно, какие цели оно может поразить

ЗРК С-500

Вместе с тем эксперт отметил, что страна-агрессор декларирует, что их новейшая система имеет возможность работать в пределах 200 километров. При этом военный эксперт отметил, что эти зенитно-ракетные комплексы имеют буферную зону, именно поэтому они не могут подойти на расстояние ближе 50 километров.

Если же они подойдут на это расстояние, говорит Черник, то следует иметь в виду, что речь идет об очень большом комплексе. К примеру, его ракета имеет длину до семи метров, сам же комплекс длиной до 15 метров.

"Это отличная цель для украинских беспилотных систем",
– заявил Петр Черник.

Кроме того, по его словам, американские истребители F-16 имеют в своей комплектации ракету "воздух – земля" AGM-158 JASSM. Также против новейшего российского комплекса могут быть использованы ракеты и Maverick или AGM-88 HARM, которая имеет дальность нанесения ударов 150 километров.

Также Черник утверждает, что оккупанты испытывают серьезные проблемы с целеположением и целезасеканием. По его словам, пока нет подтверждения, чтобы враг мог массово сбивать украинскую авиацию.

Шойгу несколько раз заявлял, что они "уничтожили" ее практически стопроцентно, но она продолжает работать,
– добавил военный эксперт.

Кроме того, он добавил, что если бы враждебные комплексы С-500 на самом деле были такими эффективными, как говорит Шойгу, они уже показали бы хоть какой-то уровень эффективности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил , что оккупанты уже получили первые образцы С-500.




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Источник: https://24tv.ua/novitni-rosiyski-zrk-s-500-matime-ukrayina-zasobi-borotisya-s_n2541546
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