Россия планирует операцию под фальшивым флагом – ISW

Американские аналитики из Института изучения войны считают, что Кремль планирует совершить операцию под фальшивым флагом. Целью таких действий является привлечение Беларуси в войну с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ISW.



Россия планирует вовлечь Беларусь в активную фазу войны. Фото из открытых источников

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Украинские военные 23 февраля предупреждали, что колонны российских военных без опознавательных знаков, однако одеты в форму похожую на ВСУ и продвигаются рядом с Черниговской областью, граничащей как с Россией, так и с Беларусью. Таким образом, существует угроза, что Кремль использует тактику фальшивого флага, это операция, которая проводится с целью скрыть нападающих, избежать ответственности, а атаке обвинить другую сторону.

"Похоже, что Кремль создает условия для проведения сделок под фальшивым флагом на международной границе Черниговской области", — отмечают военные аналитики ISW .

Это совпадает с утверждениями президента Беларуси Александра Лукашенко, который 16 февраля заявлял, что его страна может начать активную войну только в случае нападения. ISW оценивает возможность нападения с Беларуси небольшой, однако считает, что такими действиями Россия держит украинскую армию в напряжении, заставляя часть военных покидать на севере страны и таким образом ослабляется восток, где продолжаются активные военные действия. Институт изучения войны сообщает, что подобные действия Кремль может использовать и в Приднестровье для дестабилизации ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Молдовы ответил на планы Кремля захватить Кишинев.

Также "Комментарии" писали о реакции США на планы Кремля совершить госпереворот в Молдове.