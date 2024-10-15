Российские захватчики продолжают совершать преступления против Украины, пытаясь переписать историю и легитимизировать свою агрессию.

Оккупанты навязывают свою историю. Фото из открытых источников

Как отмечает Центр национального сопротивления, крымский гауляйтер Сергей Аксенов предложил заменить термин "новые регионы" на "исторические", утверждая, что захваченные земли якобы всегда принадлежали России. По его словам, оккупированные территории принадлежали Российской империи и СССР, поэтому их нельзя называть "новыми".

Отмечается, что такая риторика кремлевских пособников является очередной попыткой оправдать аннексию украинских земель и стереть украинское историческое и культурное наследие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай создал гигантскую армию шпионов численностью до 600 тысяч человек. Как пишет The Wall Street Journal, разведывательные операции Пекина превышают по своему масштабу деятельность КГБ. Сообщается, что китайские операции носят разный характер – от кибератак и научного и промышленного шпионажа до подкупа политиков. Издание пишет, что у западных спецслужб недостаточно ресурсов для противостояния китайской сети шпионов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усиленно обстреливают Селидово в Донецкой области, поскольку боятся заходить в город "в лоб", сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Селидово шлифуют КАБами. Город реально просто ровняют с землей, потому что понимают, что легко его уже не взять. Боятся заходить в лоб в город, хотя железная дорога в Михайловке уже под их полным контролем, но все равно продолжают делать упор на фланги, потому что до сих пор не смогли закрепиться в черте города", — рассказал офицер ВСУ.