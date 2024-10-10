Россия перебрасывает "Кинжалы" в Беларусь: какой город враг готовится поразить ракетами

Россия перебрасывает в Беларусь самолеты МиГ — в соседнюю страну уже перегнали два самолета. О чем может говорить такая ситуация, рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина".



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По мнению военного эксперта, причин такой ситуации могжет быть несколько. Одна из причин, которую уже указывал ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, попытка скрыть свои МиГи от украинских дроновых атак по аэродромам на территории РФ.

Алексей Гетьман также считает, что перебрасывание МиГов в Беларусь также может нести повышенную угрозу, в том числе для Киева. "Потому что уже есть предупреждение от Главного управления разведки о том, что россияне готовят новый, как было 26 августа, массированный удар по Украине. И это может быть один из этапов подготовки (к массированному обстрелу – ред.)", — объясняет эксперт.

По данным мониторингового паблика, сегодня два МиГ-31К ВКС РФ взлетели с аэродрома "Мачулищи" — двигаются в южном направлении. Также паблики сообщали, что самолеты совершают полет в пределах Беларуси. О возвращении в РФ речь не идет. Вероятно, проводят тренировки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня, 10 октября, на границе между Калмыкией и Волгоградской областью РФ упал военный учебно-тренировочный самолет Як-130.

"Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался", — говорится в сообщении.

Подробнее об авиатроще на территории России читайте по ссылке.



