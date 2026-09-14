Россия пятый год ведет жестокую кровопролитную войну против Украины. Защитники Украины сдерживают врага и защищают не только свою землю, но и фактически Европу, ведь намерения лидера РФ Владимира Путина пойти на Европу известны всем. Однако в Польше убеждены, что легко одолели бы врага. На подобные заявления отреагировали украинские защитники.

Военные. Иллюстративное фото

"Если бы Россия напала на нас, мы бы достаточно быстро одержали победу", — отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Подполковник ВСУ заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отреагировал на заявления Польши.

"Заявления польских чиновников о победе над Россией "за 6 недель" вызывают лишь смех. В реальности пока на Западе могут разве что констатировать прилеты российских дронов по своей территории. Или еще лучше — просто выражать глубокую обеспокоенность", — отметил военный.

Мэр Геническа, военный с позывным "Осман" Станислав Бунятов отметил, что не берут ли польские политики курсы у российских. Ведь они тоже в 2022 году рассказывали, что 9 мая проведут парад победы в Киеве.

"В нынешних реалиях поражение Польши было бы значительно быстрее поражения России в битве за Харьковщину в 2022 году. Сейчас Россия имеет огромный военный потенциал, а Украина сдерживает его ценой тысяч жизней и миллионов дронов, которых в Польше нет, как и специалистов, которые бы руководили бы ими в условиях полномасштабной войны".

При этом он подчеркнул, уверены ли западные политики в том, что НАТО не развалится в случае необходимости применить 5 статью.

Старший лейтенант Сил обороны Украины, военный с позывным "Алекс" отметил, что о победе сказало руководство страны, которая не может даже сбить ударный дрон над своей территорией... дрон с боевой частью, который несет угрозу их населению.

"Сначала вы бы разбирались что за войска на вас напали, потом думали бы стоит ли открывать ответный огонь, это бы заняло настолько много времени, что было бы слишком поздно для вас. Скажу больше, противник далеко не идиот и всевозможными провокациями постоянно анализирует вашу реакцию, на подобные неоднозначные события, которая абсолютно равна 0, таким образом дискредитируя весь Североатлантический альянс, который почему-то не так уж мощен, по крайней мере в моих глазах”, — заметил воин ВСУ.

По его словам, бюрократия Запада погубила бы их самих, а если бы их шантажировали ядеркой.

"Все ваши союзники начали бы друг друга сдавать и продавать подобно тому, как было в Мюнхене в 1938-м", — подытожил военный ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой жесткий сигнал Путин послал Западу.



