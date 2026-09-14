Росія п’ятий рік веде жорстоку кровопролитну війну проти України. Оборонці України стримують ворога і захищають не тільки свою землю, а й фактично Європу, адже наміри лідера РФ Володимира Путіна піти на Європу, відомі всім. Однак у Польщі переконані, що легко здолали б ворога. На такі заяви відреагували українські захисники.

Військові. Ілюстративне фото

“Якби Росія напала на нас, ми б досить швидко здобули перемогу”, — зазначив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін відреагував на заяви Польщі.

“Заяви польських посадовців про перемогу над Росією “за 6 тижнів” викликають лише сміх. В реальності поки на Заході можуть хіба констатувати прильоти російських дронів по своїй території. Чи ще краще — просто висловлювати глибоку занепокоєність”, — зазначив військовий.

Мер Генічеська, військовий з позивним “Осман” Станіслав Бунятов зауважив, що чи не беруть польські політики курси у російських. Адже ті теж у 2022 році розповідали, що 9 травня проведуть парад перемоги в Києві.

“У нинішніх реаліях поразка Польщі була б значно швидшою за поразку Росії у битві за Харківщину в 2022 році. Зараз Росія має величезний військовий потенціал, а Україна стримує його ціною тисяч життів і мільйонів дронів, яких у Польщі немає, як і фахівців, що керували би ними в умовах повномасштабної війни”, — зауважив військовий.

При цьому він наголосив, чи впевнені західні політики у тому, що НАТО не розвалиться у разі необхідності застосувати 5 статтю.

Старший лейтенант Сил оборони України, військовий з позивним “Алекс” зазначив, що про перемогу сказало керівництво країни, яка не може навіть збити ударний дрон над своєю територією… дрон з бойовою частиною, який несе загрозу для їхнього населення.

“Спочатку ви б розбирались що за війська на вас напали, потім думали б чи варто відкривати вогонь у відповідь, це б зайняло настільки багато часу, що було б занадто пізно для вас. Скажу більше, противник далеко не ідіот і всілякими провокаціями постійно аналізує вашу реакцію, на подібні неоднозначні події, яка абсолютно рівна 0, таким чином дискредитуючи весь Північноатлантичний альянс, який чомусь не такий вже потужний, принаймні в моїх очах”, — зауважив воїн ЗСУ.

За його словами, бюрократія Заходу погубила б їх самих, а якщо б їх шантажували ядеркою.

“Всі ваші союзники почали б один одного здавати та продавати подібно тому, як було в Мюнхені в 1938-му”, — підсумував військовий ЗСУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який жорсткий сигнал Путін послав Заходу.



