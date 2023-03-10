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Россия отправляет захваченное западное оружие в Иран: чем это грозит

Американская восторженная техника в Украине попадает через Россию в Иран. Тегеранские ученые ее анализируют, воспроизводят и модифицируют, а затем используют в войне против врагов или продают союзникам.

сегодня, 13:34
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Автор:

Slava Kot

Российская армия, которая смогла завоевать западную технику на поле боя в Украине, перенаправляет ее в Иран. Там иранские инженеры перепроектируют оружие и производят свои системы на основе американского вооружения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Россия отправляет захваченное западное оружие в Иран: чем это грозит

Россия отправляет в Иран оружие из Украины. Фото из открытых источников

Издание CNN со ссылкой на свои источники утверждает, что Россия отправляет захваченную технику США и союзников с поля боя в Тегеран. Иран же изучает, анализирует американские разработки и пытается их воспроизвести. Такие поставки захваченного западного оружия будут стимулировать Иран и в дальнейшем помогать России считают анонимные источники издания.


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Разведка США сообщала, что иранские военные успешно копируют и воспроизводят американское оружие. Подобное произошло с беспилотником Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, который иранские военные перехватили в 2011 году, а в 2018 году подобный дрон вошел в воздушное пространство Израиля. Кроме того, одна из ключевых ракет Тегерана – Toophan была создана на основе американской BGM-71 TOW.

Несмотря на такие оговорки, официальные лица США и НАТО получают информацию от ВСУ о потерях оружия украинскими военными, включая противотанковые системы Javelin и зенитные системы Stinger.

"Официальные лица США не считают, что эта проблема является распространенной или систематической, и украинские военные с начала войны взяли за привычку сообщать Пентагону о любых потерях оборудования, предоставленного США российским силам", — сообщает CNN .

Такие действия России угрожают не только Украине, но и соседям Ирана на Ближнем Востоке.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что Франция и Великобритания договариваются о разработке высокоточного оружия для защиты от России.

Также "Комментарии" писали, что в России рассказали о будущих отношениях с Украиной.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-10-23/index.html?tab=all
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