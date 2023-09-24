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Россия отправила к границе двух украинских областей спецназ: какая причина

Военные РФ пытаются осуществлять деятельность вблизи украинской границы.

сегодня, 13:22
Автор:
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Slava Kot
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Россия в очередной раз пытается провести диверсии на границе с Украиной и направила спецотряд в Сумскую и Харьковскую области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Россия отправила к границе двух украинских областей спецназ: какая причина

Россия отправила отряд диверсантов в две украинские области. Фото из открытых источников

По информации ЦНС в город Гайворон Белгородской области была отправлена учебная рота 2 отдельной бригады специального назначения. Главная задача российских военных – это якобы проведение учений для роты бригады спецназначения вблизи украинской границы.


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Таким образом, армия РФ привезла россиян ближе к границе, где военные смогут прибегать к очередным провокациям.

"Благодаря неравнодушным местным, их передвижение известно, поэтому "экзамен сдадут" не все", — сообщает Центр национального сопротивления.

Напомним, что летом россияне несколько раз перебрасывали свои войска к украинской границе в Белгородской и Курской областях. Главной задачей таких действий является диверсионная деятельность в пограничной полосе, а также попытка поднять боевой дух у деморализованных русских солдат.

Ранее портал "Комментарии" писал о главе ГУР Кирилле Буданове, который рассказал о реакции президента России Владимира Путина на будущие удары Украины по Крымскому мосту. По словам главного украинского разведчика, российский президент ничего не сможет сделать против украинских нападений на Крым.

Также "Комментарии" писали о новой проблеме в России, которую не предусмотрел Путин. В новом проекте бюджета РФ заложены расходы на войну значительно больше, чем в прошлом году. Таким образом затраты стали больше, чем социальные расходы.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-planuyut-dyversiyi-na-pivnichnomu-kordoni/
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