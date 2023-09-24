Россия отправила к границе двух украинских областей спецназ: какая причина

Россия в очередной раз пытается провести диверсии на границе с Украиной и направила спецотряд в Сумскую и Харьковскую области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).



Россия отправила отряд диверсантов в две украинские области. Фото из открытых источников

По информации ЦНС в город Гайворон Белгородской области была отправлена учебная рота 2 отдельной бригады специального назначения. Главная задача российских военных – это якобы проведение учений для роты бригады спецназначения вблизи украинской границы.

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Таким образом, армия РФ привезла россиян ближе к границе, где военные смогут прибегать к очередным провокациям.

"Благодаря неравнодушным местным, их передвижение известно, поэтому "экзамен сдадут" не все", — сообщает Центр национального сопротивления.

Напомним, что летом россияне несколько раз перебрасывали свои войска к украинской границе в Белгородской и Курской областях. Главной задачей таких действий является диверсионная деятельность в пограничной полосе, а также попытка поднять боевой дух у деморализованных русских солдат.

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