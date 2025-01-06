Россия обвинила Украину в техногенной провокации

Оккупационное Минобороны РФ заявило сегодня, 6 января, что якобы "киевский режим не прекращает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС".

Оккупант на ЗАЭС. Фото из открытых источников

"5 января ВСУ предприняли очередную попытку атаки атомной электростанции и города Энергодар Запорожской области восемью ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены. Во время падения одного из сбитых дронов произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС", – пишут в Минобороны страны-агрессора.

Там отметили, что жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме.

Персонал Запорожской АЭС продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оборудование иностранного производства, установленное в украинский период на Запорожской АЭС, заменят российским, заявил в интервью пропагандистскому информагентству ТАСС назначенный оккупантами директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Он отметил, что ЗАЭС после запуска всех энергоблоков сможет обеспечить энергией "Новороссию", а также оккупированные Крым и Донбасс. Отметим, что в конце декабря 2024 г. Евросоюз в ОБСЕ призвал Россию вывести свой "персонал" из ЗАЭС и всей Украины. Согласно заявлению Россия должна немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и вывести весь свой военный и другой персонал из Запорожской АЭС и всей территории Украины.

"Россия должна немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и вывести весь свой военный и несанкционированный персонал из ЗАЭС и всей территории Украины", — говорится в заявлении.

В Евросоюзе отметили, что из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру три действующих атомных электростанции Украины были вынуждены резко сократить производство электроэнергии. "Военные удары России 28 ноября оказали влияние на подстанции, которые используются всеми АЭС для передачи и получения электроэнергии, что важно для ядерной безопасности", — добавили в ЕС.