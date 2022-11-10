Россия никуда не уходит: о чем говорит заявление Зеленского - что происходит на фронте

Идет 260-й день с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Накануне, во время вечернего обращения, комментируя заявления агрессора об уходе из Херсона, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает подарков, не делает "жестов доброй воли". Он также предупредил россиян, что попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить украинскую территорию и обезводить Запорожскую АЭС будет означать оглашение Москвой войны всему миру. И подчеркнул, что самое большое противостояние сейчас – на Донецком направлении. Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти заявления, а также спрогнозировали, как ситуация на фронтах, включая дипломатический, может развиваться дальше.

Владимир Зеленский. Фото: сайт президента Украины

Зеленский смог убедить тех же американцев в правильно

последовательности, которая определяет возможности переговорного процесса

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко рассуждает так:

"Украина разумно осторожничает в вопросах наступления на тот же Херсон. Потому что одна из главных задач, которую ставит Зеленский — не просто деоккупация территории, но и деоккупация с наименьшими потерями. Сохранение жизней наших защитников, мирного населения. Мы не действуем, как в свое время Советский Союз, посылая на убой огромное число людей. Такую же тактику применяет сейчас РФ. Особенно это видно на Донецком направлении, где агрессор тратит колоссальные ресурсы (человеческие, техники) пытаясь пробить нашу оборону. Украина же применяет инновационные стратегии. Мобильная, маневренная оборона, использование высокотехнологических видов вооружения. Как следствие – у нас намного меньшие потери и куда большие успехи, нежели у противника. Даже при контрнаступлении".

Но в данный момент, отмечает эксперт, враг меняет тактику. По крайней мере, говорит об этом, судя по вчерашнему оглашению решения об отходе на левый берег якобы с целью сохранения человеческих жизней.

"Но с другой стороны – Россия продолжает твердить об интеграции по факту неконтролируемых ей полностью территорий четырех украинских областей в свой состав. И явно готовит какие-то взрывные сюрпризы, засады. Мы это понимаем. А потому не идем вперед, сломя голову", – поясняет Игорь Петренко.

По его мнению, главная задача ВСУ сейчас – нанести максимальный урон оккупационной армии в моменте ее отступления, во время переправ.

"Мы ведь понимаем, что части, уходящие из Херсона, будут использованы на других направлениях. В том числе – на Донбассе. И чем больше солдат и техники противника мы уничтожим сейчас на юге, тем меньше их появится на том же востоке", – подчеркивает эксперт.

Он также отмечает, что на дипломатическом фронте Украина продолжает быть там активной.

"Зеленский смог убедить тех же американцев в правильно последовательности, которая определяет возможности переговорного процесса. Россия должна показать реальные действия в отношении своей готовности к переговорам, – считает Игорь Петренко. – А не делать заявления ради заявлений. Формула четко озвучена: вывод российских войск со всех наших территорий, включая Крым и Донбасс, наказание виновных за военные преступления, компенсации Украине (условные репарации) и гарантии безопасности. Некие вариации возможны, но в целом рамка задана. Без этого – мы просто дадим РФ передышку для накапливания новых сил, чтобы использовать их в скором времени против Украины. Мы это понимаем – и достаточно успешно доносим это понимание западным партнерам".

Увеличение поставок Украине необходимого вооружения, расширение номенклатуры, это тоже следствие успешности и ВСУ, и нашей дипломатии, уверен эксперт.

"Россия сначала вымаливала переговоры кулуарно, теперь уже говорит об этом открыто. Лишь потому, что ситуация изменилась в худшую для нее сторону, – акцентирует Игорь Петренко. – И нам нужно использовать ситуацию, чтобы получить максимально хорошие переговорные позиции".

Качественное преимущество еще не создало условия для полного перелома в войне

По мнению политолога Владимира Цыбулько, действия военных трактуются политиками с целью выдать личную причастность к достижениям военных.

"Для Зеленского важно победу войск превратить в механизм политики, причем, не только международной, – поясняет эксперт. – Сейчас мы наблюдаем момент перехода качественных преимуществ украинской армии в территориальные достижения. Но качественное преимущество еще не создало условия для полного перелома в войне".

Успех под Херсоном, продолжает Владимир Цыбулько, был обеспечен благодаря одновременному соразмерному давлению на войска противника под Сватовым-Кременной, на Донецком направлении, благодаря устойчивости Бахмута и соответственно – давлением на Херсонском направлении.

"Враг просто не понимал направления главного удара. Теперь возможно изменение сценария. Но важно, – подчеркивает политолог, – чтобы Зеленский не навязывал собственное видение военным, а те держали свои замыслы в тайне".

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