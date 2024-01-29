Россия "никуда не денется": кто в ЕС снова призывает к переговорам Киева и Москвы

Уже сейчас "пришло время начать говорить о мирных переговорах" Украины и России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире местного телевидения сделал министр обороны Словакии Роберт Калиняк, пишет "Trend".

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Фото: из открытых источников

Министр отметил, война РФ против Украины "не имеет военного решения".

"Как бы ни закончился конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией. Мирные усилия – это то, в чем он нуждается больше всего", — высказался Калиняк.

Чиновник отметил, что ситуация на фронте сейчас якобы "заморожена".

"Учитывая нынешнее состояние военного конфликта, необходимо начать говорить о мирных переговорах. К этому должны быть привлечены лидеры Евросоюза и США", — заявил глава ведомства.

Напомним, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина должна "пойти на компромисс" с Россией относительно своих территорий, чтобы быстрее закончить войну. В украинском МИД отреагировали на слова словацкого премьера, в очередной раз подчеркнув недопустимость территориальных уступок.

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