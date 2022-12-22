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Россия несет самые колоссальные потери после Второй мировой

В Генштабе ВСУ сообщили детали о масштабных потерях кафиров в Украине - 100 400 единиц живой силы

сегодня, 19:20
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Автор:

Моесеенко Валентина

По оперативным данным Генерального штаба ВСУ, российская армия терпит невероятный ущерб на полях боя, пишут "Комментарии". Война с Украиной – самая смертоносная для россиян. Огромный показатель достигнут менее чем за год боевых действий, динамика потерь постоянно растет. Цифры говорят сами за себя.

Россия несет самые колоссальные потери после Второй мировой

  За почти 10 месяцев войны агрессоры потеряли:

личного составаоколо 100 400 ( 660) человек ликвидировано,

танков3003 ( 1) ед,

боевых бронированных машин5981 ( 2) ед,

артиллерийских систем – 1978 ( 6) ед,

РСЗО – 413 ( 1) ед,

средств ПВО212 ед,

самолетов – 283 ( 1) ед,

вертолетов – 267 ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1693 ( 5) ед,

крылатых ракет653 ед,

кораблей/катеров16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4615 ( 7) ед,

специальной техники178 ед.

Это — утренние данные Генштаба ВСУ, которые опираются на подтвержденную фиксацию, следовательно, они "консервативны", а реальные потери РФ могут быть даже выше.

Силы обороны Украины насыщаются современным западным оружием, овладевают новыми видами вооружений, от которых оккупанты не имеют спасения. Российские генералы заваливают фронт "пушечным мясом", подставляют личный состав под ракетные и артиллерийские удары, раненые имеют довольно низкие шансы на спасение и эвакуацию с поля боя.

Мобилизированные россияне — люди, которых, путинский режим выдернул из гражданской жизни, не подготовил, не обеспечил и не вооружил — массово погибают на войне.   Москва устроила геноцид народов — она ведет войну к последнему буряту, к последнему лакцу, последнему калмыку.

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