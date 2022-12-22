Россия несет самые колоссальные потери после Второй мировой

По оперативным данным Генерального штаба ВСУ, российская армия терпит невероятный ущерб на полях боя, пишут "Комментарии". Война с Украиной – самая смертоносная для россиян. Огромный показатель достигнут менее чем за год боевых действий, динамика потерь постоянно растет. Цифры говорят сами за себя.



За почти 10 месяцев войны агрессоры потеряли:

‐ личного состава ‒ около 100 400 ( 660) человек ликвидировано,

‐ танков ‒ 3003 ( 1) ед,

‐ боевых бронированных машин ‒ 5981 ( 2) ед,

‐ артиллерийских систем – 1978 ( 6) ед,

‐ РСЗО – 413 ( 1) ед,

‐ средств ПВО ‒ 212 ед,

‐ самолетов – 283 ( 1) ед,

‐ вертолетов – 267 ед,

‐ БпЛА оперативно-тактического уровня – 1693 ( 5) ед,

‐ крылатых ракет ‒ 653 ед,

‐ кораблей/катеров ‒ 16 ед,

‐ автомобильной техники и автоцистерн – 4615 ( 7) ед,

‐ специальной техники ‒ 178 ед.

Это — утренние данные Генштаба ВСУ, которые опираются на подтвержденную фиксацию, следовательно, они "консервативны", а реальные потери РФ могут быть даже выше.

Силы обороны Украины насыщаются современным западным оружием, овладевают новыми видами вооружений, от которых оккупанты не имеют спасения. Российские генералы заваливают фронт "пушечным мясом", подставляют личный состав под ракетные и артиллерийские удары, раненые имеют довольно низкие шансы на спасение и эвакуацию с поля боя.

Мобилизированные россияне — люди, которых, путинский режим выдернул из гражданской жизни, не подготовил, не обеспечил и не вооружил — массово погибают на войне. Москва устроила геноцид народов — она ведет войну к последнему буряту, к последнему лакцу, последнему калмыку.

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