logo

BTC/USD

19681.47

ETH/USD

1349.98

LTC/USD

53.53

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия не спешит присоединять оккупированные территории из-за недовольства граждан и озвучила новую дату
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия не спешит присоединять оккупированные территории из-за недовольства граждан и озвучила новую дату

Кремль хочет успокоить мобилизованных россиян.

сегодня, 00:14
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Ранее российские государственные СМИ называли дату присоединения украинских территорий к РФ 30 сентября. Но спикер Валентина Матвиенко сообщила, что депутаты не готовы собираться на экстренном заседании, поэтому рассмотрение о присоединении будет решаться 4 октября на плановой сессии. Об этом сообщает портал Meduza.

Россия не спешит присоединять оккупированные территории из-за недовольства граждан и озвучила новую дату

Россия не спешит присоединять оккупированные территории Украины. Фото с открытых источников

Российская Федерация провела фиктивный референдум на оккупированных территориях Украины. В большинстве областей было нарисовано более 90% голосов за присоединение к РФ. После обнародования результатов лидеры фиктивных образований просили о скорейшем присоединении временно оккупированных территорий Украины к России.

Большинство СМИ России, контролируемых властями и официальными лицами, сообщали, что 30 сентября будет рассмотрение документов о присоединении оккупированных территорий к РФ. Но Валентина Матвиенко, а через несколько часов и спикер Вячеслав Володин сообщили, что некуда бежать, и решение о присоединении украинских территорий будет рассмотрено 3 и 4 октября.

Как утверждает Meduza со ссылкой на свои источники, что политики в России считают присоединение 30 сентября нецелесообразным, ведь такие действия не получат удачного пиара из-за негативной реакции на мобилизацию, которая до сих пор присутствует у россиян. Да и вообще пока Российская Федерация не смогла убедить своих граждан в потребности этих территорий.

В настоящее время власти РФ пытаются с помощью пропагандистов поднять поддержку населения, используя различные публичные суды из-за неправомерной мобилизации, а также предписывая начальникам военкоматов. После чего ожидают на фоне поднятия рейтингов объявить о присоединении оккупированных территорий к РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах фиктивного референдума на оккупированных территориях.

Также "Комментарии" писали о том, как россияне фальсифицировали проведение своего же собственного псевдореферендума.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meduza.io/feature/2022/09/28/kreml-reshil-ne-toropitsya-s-ofitsialnym-prisoedineniem-ukrainskih-territoriy-i-polnym-zakrytiem-granits-chtoby-ne-zlit-rossiyan-nedovolnyh-mobilizatsiey
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!