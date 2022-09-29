Россия не спешит присоединять оккупированные территории из-за недовольства граждан и озвучила новую дату

Ранее российские государственные СМИ называли дату присоединения украинских территорий к РФ 30 сентября. Но спикер Валентина Матвиенко сообщила, что депутаты не готовы собираться на экстренном заседании, поэтому рассмотрение о присоединении будет решаться 4 октября на плановой сессии. Об этом сообщает портал Meduza.

Россия не спешит присоединять оккупированные территории Украины. Фото с открытых источников

Российская Федерация провела фиктивный референдум на оккупированных территориях Украины. В большинстве областей было нарисовано более 90% голосов за присоединение к РФ. После обнародования результатов лидеры фиктивных образований просили о скорейшем присоединении временно оккупированных территорий Украины к России.

Большинство СМИ России, контролируемых властями и официальными лицами, сообщали, что 30 сентября будет рассмотрение документов о присоединении оккупированных территорий к РФ. Но Валентина Матвиенко, а через несколько часов и спикер Вячеслав Володин сообщили, что некуда бежать, и решение о присоединении украинских территорий будет рассмотрено 3 и 4 октября.

Как утверждает Meduza со ссылкой на свои источники, что политики в России считают присоединение 30 сентября нецелесообразным, ведь такие действия не получат удачного пиара из-за негативной реакции на мобилизацию, которая до сих пор присутствует у россиян. Да и вообще пока Российская Федерация не смогла убедить своих граждан в потребности этих территорий.

В настоящее время власти РФ пытаются с помощью пропагандистов поднять поддержку населения, используя различные публичные суды из-за неправомерной мобилизации, а также предписывая начальникам военкоматов. После чего ожидают на фоне поднятия рейтингов объявить о присоединении оккупированных территорий к РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах фиктивного референдума на оккупированных территориях.

Также "Комментарии" писали о том, как россияне фальсифицировали проведение своего же собственного псевдореферендума.





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