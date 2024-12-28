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Россия не сможет вывести ВСУ из Курщины до весны 2025 года, – Bloomberg

Это время является критическим для Украины, поскольку Киев планировал использовать содержание Курщины как рычаг для будущих переговоров.

сегодня, 10:41
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Клименко Елена

Украинские войска уже лишились около половины территории, которую они ранее захватили в Курской области России. Американские чиновники оценивают, что если Россия увеличит свои усилия с начала следующего года, украинские силы могут быть вынуждены покинуть Курщину до весны 2025 во избежание окружения. Это, в свою очередь, лишит Украину важной позиции на предстоящих переговорах о прекращении огня с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

Россия не сможет вывести ВСУ из Курщины до весны 2025 года, – Bloomberg

Курская область. Фото: УНН

В то же время, ВСУ сталкиваются с проблемами нехватки личного состава и неопределенностью в поставке оружия от союзников, таких как США, при этом они пытаются противостоять российскому наступлению на востоке страны.

В Курской области, где украинская армия ранее контролировала часть территории, ей противостоят около 12 тысяч поддерживающих российские силы северокорейских военных. Если Москва усилит свои усилия по вытеснению ВСУ из этого региона, то, по оценкам американских экспертов, украинские войска могут удерживать территорию до весны 2025 года. После этого во избежание окружения они могут быть вынуждены отступить.

Это время является критическим для Украины, поскольку Киев планировал использовать содержание Курщины как рычаг для будущих переговоров. Однако даже при условии прихода Дональда Трампа к власти, который выражал желание как можно быстрее завершить войну, достижение соглашения о прекращении огня может затянуться на несколько месяцев из-за сложности переговоров и стратегических интересов обеих сторон.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин заявил 26 декабря, что ему неизвестно предложение администрации Трампа о замораживании конфликта в обмен на гарантии неприятия Украины в НАТО в течение нескольких десятилетий. По его словам, такое соглашение не устраивает Россию.

Ввиду военного превосходства России на поле боя, Кремль может затягивать переговоры с целью захватить больше территорий, прежде чем окончательное перемирие определит линию фронта. Однако благодаря разрешению США использовать ракеты большой дальности, украинские войска смогли удержать свои позиции в Курской области дольше, чем прогнозировалось.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Украина "поздравила" Курск с Днем города : в здание ФСБ попал беспилотник.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-27/russia-ukraine-war-moscow-could-soon-retake-all-of-kursk-region
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