Россия не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS

С начала прихода Джо Байдена к власти в США Украина смогла получить военно-финансовую помощь в размере 18,9 млрд. долларов. Среди этих пакетов были артиллерийские системы HIMARS, которые Россия до сих пор не смогла уничтожить. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

HIMARS в Украине. Фото из открытых источников

В целом Украина получила 20 единиц артиллерийских систем HIMARS от партнеров. Это оружие сразу повлияло на ход войны, ведь ВСУ способен атаковать склады оружия, техники, узлы поставки и места дислокации российских солдат. С помощью HIMARS украинские воины успешно начали контрнаступление на востоке и юге Украины.

Ранее российские СМИ заявляли, что им удалось уничтожить артиллерийские установки. Но ВСУ сообщило, что российские военные стреляли по обычным макетам дорогими ракетами. Теперь же американской чиновник сообщил, что Россия так и не уничтожила ни одной системы HIMARS.

"Москва не смогла уничтожить ни одну из этих пусковых установок HIMARS", — сообщил анонимный чиновник из министерства обороны США.

Чиновник из США отметил, что кроме артиллерийских систем Украине нужны снаряды. По его словам, ВСУ использует около 4-7 тыс. снарядов в день, тогда как Россия около 20 тыс. снарядов.

В начале ноября США передала Украине новый пакет вооружения на 400 млн долларов, в который вошли беспилотники, БТРы, бронированные лодки и ремонт 90 танков Т-72, находящихся в Чехии и Нидерландах.



Также "Комментарии" писали о том, что Российской Федерации помогает оружием Иран. Исламское Государство передает РФ дроны-камикадзе и баллистические ракеты класса "земля-земля" в количестве около 1000 единиц. Этим оружием Россия бьет по критической энергетической структуре Украины.

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