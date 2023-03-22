Россия назвала четыре страны, с которыми не будет говорить о мирных переговорах

Министерство иностранных дел РФ обнародовало список стран, которых считает "стороной конфликта", помогающих Украине в войне против России. Таким образом, по идее Кремля эти страны не имеют права участвовать в мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото из открытых источников

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил создать ядро стран Запада, которые могли бы стать посредником по переговорам между Украиной и Российской Федерацией. По его мнению, Соединенные Штаты, Германия, Великобритания и Франция могли бы сплотить вокруг себя других партнеров и создать механизм мирных переговоров. Ишингер подчеркнул, что от Украины не нужно требовать готовности к переговорам, а такой шаг международного сообщества он оценивает как признание будущей капитуляции России.

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Такое предложение немецкого дипломата ответили в МИД РФ, где заявили, что не рассматривают предложенные страны как нейтральных участников процесса.

"США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе в отношении Украины, они – участники конфликта с Россией на территории Украины", – сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

В свою очередь представитель Госдепа США заявил, что "Россия остается единственным препятствием для мира в Украине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведчик объяснил, насколько близко Путин до признания своего поражения.

Также "Комментарии" писали, что Вселенский патриарх подверг критике русскую церковь за преступления в Украине.