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Россия назвала четыре страны, с которыми не будет говорить о мирных переговорах

МИД РФ объявил четыре страны с которыми не будут садиться за стол переговоров из-за их вовлеченности помогать Украине.

сегодня, 17:25
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Автор:

Slava Kot

Министерство иностранных дел РФ обнародовало список стран, которых считает "стороной конфликта", помогающих Украине в войне против России. Таким образом, по идее Кремля эти страны не имеют права участвовать в мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия назвала четыре страны, с которыми не будет говорить о мирных переговорах

Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото из открытых источников

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил создать ядро стран Запада, которые могли бы стать посредником по переговорам между Украиной и Российской Федерацией. По его мнению, Соединенные Штаты, Германия, Великобритания и Франция могли бы сплотить вокруг себя других партнеров и создать механизм мирных переговоров. Ишингер подчеркнул, что от Украины не нужно требовать готовности к переговорам, а такой шаг международного сообщества он оценивает как признание будущей капитуляции России.


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Такое предложение немецкого дипломата ответили в МИД РФ, где заявили, что не рассматривают предложенные страны как нейтральных участников процесса.

"США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе в отношении Украины, они – участники конфликта с Россией на территории Украины", – сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

В свою очередь представитель Госдепа США заявил, что "Россия остается единственным препятствием для мира в Украине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведчик объяснил, насколько близко Путин до признания своего поражения.

Также "Комментарии" писали, что Вселенский патриарх подверг критике русскую церковь за преступления в Украине.



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Источник: https://t.me/rian_ru/197496
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