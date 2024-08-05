Россия нас хочет отегноцидить: в ОП отреагировали на заявления «хороших русских»

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Ткачик Олеся
История учит Украину, что доверять словам России нельзя, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк
В частности, он заявил, что террористическая Россия, называвшая себя "братским государством", нарушила более 400 запечатленных в международных соглашениях обещаний и откровенно пытается уничтожить нас.
По его словам, речь идет просто о словах, ведь настоящая российская оппозиция действенно с оружием в руках помогает отражать нападение путинской орды на Донбассе и Харьковщине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Западом и Россией состоялся обмен заключенными. Из российских тюрем были освобождены так называемые российские оппозиционеры, которые после освобождения начали рассказывать о том, что нужно снять санкции с России и даже прекратить военную поддержку Украины. При этом, как заявили в ВР, этот обмен о том, что потепление возможно, что с Путиным готовы договариваться, а не наказывать, и что Запад выбирает примирение, а не наказание. И это позиция слабого, потому что не наказанное зло всегда возвращается.
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Ігор
сегодня, 13:37
Подивитися на Іран як він намагається уникнути повномасштабності і докладає максимум зусиль для цього. І це попри те що його постійно тероризує Ізраїль вибухами та вбивствами. Це тому, що він турбується про свій народ, а ні про гроші які корумпованим може дати Байден. В нас Чужі нехтують чужим йому народом.