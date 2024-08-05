История учит Украину, что доверять словам России нельзя, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

В частности, он заявил, что террористическая Россия, называвшая себя "братским государством", нарушила более 400 запечатленных в международных соглашениях обещаний и откровенно пытается уничтожить нас.

"Не просто уничтожить, а демонстративно отгеноцидить. Некоторые люди, которые называют себя российскими оппозиционерами к российским властям, призывают ослабить санкции против РФ. Наверное, чтобы ресурсы для войны не заканчивались", – отметил Подоляк.

По его словам, речь идет просто о словах, ведь настоящая российская оппозиция действенно с оружием в руках помогает отражать нападение путинской орды на Донбассе и Харьковщине.

"Братскими для нас теперь становятся страны, с которыми у нас нет даже общей границы. Помним, как нам говорили, что это невозможно. Но F-16 и Patriot хранят сегодня украинское небо. По территории РФ происходят "удары возмездия", и это абсолютно юридически приемлемо. Многие говорят о невозможности победы над РФ. И это тоже только слова, а нам свое делает", — заявил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Западом и Россией состоялся обмен заключенными. Из российских тюрем были освобождены так называемые российские оппозиционеры, которые после освобождения начали рассказывать о том, что нужно снять санкции с России и даже прекратить военную поддержку Украины. При этом, как заявили в ВР, этот обмен о том, что потепление возможно, что с Путиным готовы договариваться, а не наказывать, и что Запад выбирает примирение, а не наказание. И это позиция слабого, потому что не наказанное зло всегда возвращается.



