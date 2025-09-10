logo

Россия наносит новый ракетный удар по Украине: для каких регионов больше всего угроза

Россия запустила крылатые ракеты

10 сентября 2025, 06:53
Автор:
Кравцев Сергей

Утром 10 сентября российские оккупационные войска запустили по территории Украины несколько групп крылатых ракет. Тревога охватила всю страну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По данным ПС, первые ракеты фиксировались в воздушном пространстве страны с северного направления. Они движутся в юго-западном направлении.

По данным Воздушных сил, несколько групп крылатых ракет фиксировали в Киевской области. Также была крылатая ракета в направлении Киева.

Кроме этого, крылатая ракета была зафиксирована на востоке Житомирской области, курсом на юг.

Воздушные силы сообщили, что ракеты движутся в направлении Житомира.

По данным Воздушных сил, крылатые ракеты движутся к западным областям. В частности, угроза удара для Львова и Закарпатья.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе — немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша подтвердила нападение РФ: что происходит.




