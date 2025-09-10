Россия наносит новый ракетный удар по Украине: для каких регионов больше всего угроза

Утром 10 сентября российские оккупационные войска запустили по территории Украины несколько групп крылатых ракет. Тревога охватила всю страну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По данным ПС, первые ракеты фиксировались в воздушном пространстве страны с северного направления. Они движутся в юго-западном направлении.

По данным Воздушных сил, несколько групп крылатых ракет фиксировали в Киевской области. Также была крылатая ракета в направлении Киева.

Кроме этого, крылатая ракета была зафиксирована на востоке Житомирской области, курсом на юг.

Воздушные силы сообщили, что ракеты движутся в направлении Житомира.

По данным Воздушных сил, крылатые ракеты движутся к западным областям. В частности, угроза удара для Львова и Закарпатья.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе — немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

