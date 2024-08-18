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Россия накопила ракеты: когда украинцам может грозить массированный обстрел

В новом массированном обстреле Украины, Россия может использовать более сотни ракет.

сегодня, 15:00
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Автор:
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Slava Kot

Россия может осуществить массированный ракетный удар по Украине на День Независимости, считает украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, Россия накопила не менее 130 ракет за последние полтора месяца.

Россия накопила ракеты: когда украинцам может грозить массированный обстрел

Россия готовит массированный обстрел Украины. Фото из открытых источников

Военный эксперт Александр Коваленко указывает, что Россия не наносила по Украине массированных ракетных ударов с более чем 100 единицами ракет или дронов с осени 2022 года. Кроме того, по словам Коваленко, последний сильный удар по Украине был в начале июля, поэтому Россия за это время успела накопить ресурсы для новых атак.

"Учитывая планы РОВ (российские оккупационные войска) на вероятный комбинированный удар на День Независимости Украины, у них уже только благодаря производству за прошедший с 8 июля период есть потенциал в 130 ракет разного типа, не говоря о том, что было в арсенале", – указывает Коваленко.

Аналитик прогнозирует, что Россия не будет ограничиваться только ракетами, но и применит дроны во время следующего массированного удара по Украине, в частности, беспилотники-камикадзе Shahed-136.

"Комбинированный удар может содержать как стандартную комплектацию Х-101/555, КРМБ "Калибр", 9М723/9М727 и Х-47М2 "Кинжал", так и Х-22/32", — добавляет эксперт.

"Информационное сопротивление" указало количество и тип ракет, которые Россия могла накопить для удара по Украине с начала июля:

  • — Х-101/555 – 80 единиц;
  • — "Калибр" — 40 единиц;
  • — "Кинжал" — 6 ракет.

Кроме того, Россия накопила еще "Искандеры" и ракеты Х-59/69.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Зеленского на российский удар по Киеву ракетой КНДР.

Также "Комментарии" писали, что народная депутатка Безуглая подтвердила уничтожение HIMARS.



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Источник: https://war.obozrevatel.com/kovalenko-apokalipsis-otmenyaetsya-hotya-vrag-i-gotovit-udar-na-den-nezavisimosti-ukrainyi-skolko-rossiya-nakopila-raket.htm
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