Россия накопила ракеты: когда украинцам может грозить массированный обстрел

Россия может осуществить массированный ракетный удар по Украине на День Независимости, считает украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, Россия накопила не менее 130 ракет за последние полтора месяца.



Россия готовит массированный обстрел Украины. Фото из открытых источников

Военный эксперт Александр Коваленко указывает, что Россия не наносила по Украине массированных ракетных ударов с более чем 100 единицами ракет или дронов с осени 2022 года. Кроме того, по словам Коваленко, последний сильный удар по Украине был в начале июля, поэтому Россия за это время успела накопить ресурсы для новых атак.

"Учитывая планы РОВ (российские оккупационные войска) на вероятный комбинированный удар на День Независимости Украины, у них уже только благодаря производству за прошедший с 8 июля период есть потенциал в 130 ракет разного типа, не говоря о том, что было в арсенале", – указывает Коваленко.

Аналитик прогнозирует, что Россия не будет ограничиваться только ракетами, но и применит дроны во время следующего массированного удара по Украине, в частности, беспилотники-камикадзе Shahed-136.

"Комбинированный удар может содержать как стандартную комплектацию Х-101/555, КРМБ "Калибр", 9М723/9М727 и Х-47М2 "Кинжал", так и Х-22/32", — добавляет эксперт.

"Информационное сопротивление" указало количество и тип ракет, которые Россия могла накопить для удара по Украине с начала июля:

— Х-101/555 – 80 единиц;

— "Калибр" — 40 единиц;

— "Кинжал" — 6 ракет.

Кроме того, Россия накопила еще "Искандеры" и ракеты Х-59/69.

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