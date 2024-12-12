Россия начинает штурм Покровска: какую задачу поставили оккупантам

Угроза прорыва россиян в Покровск в разы увеличивается. Подтверждением этого есть то, что вражеская ДРГ была замечена на улицах города. Хоть россияне были сразу же ликвидированы, сам факт прорыва в город говорит о неприятном. Какая сейчас первоочередная задача россиян? Что сейчас происходит на окраинах возле Покровска? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото из открытых источников

Россияне активизировались в районе Покровска

Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире Радио NV рассказал, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать снабжение украинских войск в городе со стороны Днепропетровской области.

Эксперт отметил, что противник в течение последней недели в определенной степени активизировался в районе Покровска, и можно видеть намерения оккупантов по активному продвижению.

"Противник пытается достичь определенных рубежей, но с пониманием того, что он не может атаковать, на сегодняшний день, Покровск, что называется, в лоб. И именно поэтому мы сейчас видим активное продвижение противника вдоль реки Солона. То есть, он пытается обойти Покровск через южное направление и возможно атаковать его с запада", — убежден эксперт.

В этой связи Сергей Грабский видит две задачи, которые пытается решить противник. Первая задача политического характера – дойти все же до границ в Днепропетровскую область, а вторая задача военного характера – пробиваться на трассу с запада для того, чтобы перекрыть снабжение Покровска из Днепропетровской области. Именно поэтому ситуация там такая драматическая.

По словам эксперта, противник, чтобы лезть вперед, не считается с собственными потерями и перебрасывает войска сюда с других направлений. При этом "боевые действия на Кураховском направлении носят не такой сильный характер, как они имели еще неделю назад.

Медленно, но тем не менее, враг понемногу продвигается вперед

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в эфире на Radio NV, что украинским защитникам надо быть готовыми к тому, что российские захватчики не остановятся и продолжат формировать тиски полуокружения Покровска, но продвижение врага будет зависеть от достаточности ресурсов.

Говоря о том, что сейчас происходит на окраинах возле Покровска и насколько опасна ситуация Селезнев сказал, что попытки российских оккупантов создать оперативное окружение Покровской и Мирноградской городских агломераций надо рассматривать как опасные.

"Конечно, до реализации этого плана и до его финала еще очень много работы", — отметил Селезнев.

При этом, эксперт обращает внимание на информацию мониторингового проекта DeepState, согласно которой, сейчас враг "начинает формировать южные тиски оперативного полуокружения нашей группировки, которая защищает в Покровске".

"Медленно, но тем не менее, враг понемногу продвигается вперед, и мы видим, насколько очевидны планы врага. Он отказался от тактики лобовых или так называемых мясных штурмов, потому что в результате такой боевой работы он продвигается слишком медленно, а потери у него гораздо больше. Он решил реализовать ту же тактику, которая обычно приносит врагу успех. Мы так потеряли наши позиции в районе Попасной в Луганской области, и потом мы имели с десяток, если не больше, эпизодов, когда казалось, наши мощные оборонительные рубежи и позиции, укрепленные районы, мы теряли из-за того, что мы не удерживали фланги рядом с ними", — подчеркнул Селезнев.

Читайте также на портале "Комментарии" — где сложнее всего на фронте: действительно ли россияне могут прорваться на Днепропетровщину.



