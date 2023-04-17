Россия начала военные учения рядом с границами НАТО

Военные учения с привлечением сил Балтийской военной-морской базы Балтийского флота начались в Калининградской области России. Об этом сообщают "Комментарии". В РФ эти учения называют "плановой проверкой".

Калінінградська область РФ оточена країнами НАТО - Литвою та Польщею

В маневрах задействовано около 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1 500 военнослужащих, сообщила пресс-служба Балтийского флота РФ.

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"На первом этапе учения, проводимого в соответствии с плановой проверкой флотского объединения по итогам зимнего периода обучения, в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Балтийской ВМБ, ряд корабельных соединений, а также отдельные воинские части флота, участвующие в учении", — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно о проведении военных учений в Швеции НАТО и союзниками альянса. Цель учений - отработка "противодействия вооруженному нападению на Швецию". В них примут участие 26 тысяч военнослужащих из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Украины, Франции, Финляндии, Швеции и Эстонии. Основные операции состоятся в приграничных районах Южной и Северной Швеции, а также на острове Готланд, расположенном в Балтийском море.

Кроме того, РФ провела "внезапную проверку" Тихоокеанского флота и намерена провести ракетные учения в районе южных Курил. В связи с чем Япония, не признающая суверенитет России над этими территориями, заявила РФ протест.

Тем временем, политолог предположил, какая главная задача "слива" о контрнаступлении ВСУ. Цель России — сорвать поставки оружия от Запада для Украины. Также страна-агрессорка хочет показать американцам, что США непосредственно участвуют в войне.