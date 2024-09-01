Россия начала перебрасывать свои войска с фронта: в США назвали направление

Российское военное командование могло приказать вывести часть войск из Покровского направления и отправить их на защиту от украинского наступления в Курскую область. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).



Россия перебрасывает войска в Курскую область. Фото из открытых источников

Аналитики ISW в новом отчете военных действий в Украине указывают на передислокацию части российских войск в Курскую область.

"Российское военное командование, возможно, передислоцировало ограниченные подразделения, предназначенные для усиления приоритетной наступательной операции России на Покровском направлении, для защиты от украинского вторжения в Курскую область", – пишут ISW.

Как указывают ISW, 14 и 17 августа россияне сняли с Покровского направления роту 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Кроме того, OSINT-аналитики из Evocation.info обнаружили, что 19 августа Россия также передислоцировала часть 1-й "Славянской" мотострелковой бригады из донецкого направления в Курскую область. Эта бригада была вовлечена в действия на Торецком и Покровском направлении.

Несмотря на то, что Россия снимает части своих войск и отправляет в Курскую область, Институт изучения войны отмечает, что это не основные, а резервные части, которые Россия могла использовать для активных действий на Покровском направлении в будущем.

"Передислокация ограниченных частей 15-й и 1-й мотострелковых бригад не будет оказывать мгновенного влияния на боевую обстановку на Покровском или Торецком направлениях, ведь это небольшие силы", — заключает Институт изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, готова ли Россия менять Курскую область на украинские территории. Глава МИД РФ Лавров назвал условия.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о плане закончить войну в Украине и назвал Курскую операцию часть этого.

